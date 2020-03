A nagyigmándi diákok kitettek magukért a DADA pályázatán

A DADA (Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS) rendőrségi program pályázatán az internet veszélyeire hívhatták fel a figyelmet a diákok.

A DADA (Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS) rendőrségi program keretében hirdettek rajzpályázatot Komárom-Esztergom megyékben. A nagyigmándi Pápay József-iskolában több résztvevő diákot is díjaztak. A DADA program egész tanévben változatos témákkal készíti fel a gyerekeket a társas együttélés szabályaira, egymás iránti toleranciára, segítségnyújtásra, valamint a balesetek és bűncselekmények megelőzési lehetőségeire.

Karsai Bálint, az intézmény igazgatója elmondta, a foglalkozásokat Bakonyi Katalin tartja, aki havi rendszerességgel látogat el hozzájuk és tart órákat a negyedikeseknek és a hetedikeseknek. A témák között szerepel az alkohol, a cigaretta, a drog és az internet veszélyei is. A programot az igazgató mellett a tantestület is kiemelten fontosnak tartja. Ebben az esztendőben a rend­őrség a pályázatra olyan plakátokat, rajzokat várt, amelyet a gyerekek valamilyen számítógépes programmal készítettek. A kisebbek kézzel is készíthettek rajzot.

A fiataloknak az internet veszélyeit kellett ábrázolniuk. A megyei versenyen a nagyigmándi iskola tanulóit is méltatták. Balogh Anitát, Egri Noémit, Géringer Dórát és Nagy Lola Szoraját, akik a 4. a osztály tanulói. Az internetes rajzpályázaton Bencik Balázs 7. a osztályos tanuló második helyezést ért el, ­Jelinek Evelin 7. b osztályos pedig plakát kategóriában állhatott fel a képzeletbeli dobogó második fokára.