A nagyigmándi angyalhangú népdalénekes új formációban próbálja ki magát

Janovszki Csenge, a tehetséges nagyigmándi népdal­énekes új formációban próbálhatja ki magát, a Hajnal Dóra vezette KicsiÓriás zenekarral próbál. Csenge emellett szorgalmasan tanul, oktat, és több hangszeren is játszik. A koronavírus-járvány miatti bezártság alatt pedig sütni is megtanult…

Janovszki Csenge számára már nem ismeretlen a zenekarban éneklés, hiszen korábban az Ördöngös Népzenetanodával közösen a Fölszállott a páva című vetélkedő élő műsorába is bejutott. Most új szerepben is kipróbálhatja magát, a KicsiÓriás formációval próbálnak gyerekdalokat.

– Minden pénteken összegyűlünk – mondta Csenge. – A kijárási tilalom miatt nyolcra mindenkinek haza kell érnie, így másfél-két órát tudunk gyakorolni. A tagok nagyon kedvesek, befogadóak, új gitáros is érkezett hozzánk. A zenekar vezetője, Hajnal Dóra sokat segít nekem, hogy ha esetleg ő nem ér rá, egyedül is le tudjam vezetni a koncerteket. Bár koncerteket még nem tudnak adni a járványhelyzet miatt, Csenge nagyon várja a gyerek közönséget.

– Szeretem a gyerekeket, régi vágyam, hogy óvónő lehessek – hangoztatta. – A néptánctanárom is óvónő, nagyra becsülöm a munkáját, ez egy gyönyörű szakma.

Szívesen maradna Nagyigmándon is, ahogy fogalmazott, mindegy, csak gyerekek legyenek körülötte. Már két csoportot is tanít énekelni, most éppen online. Az egyik csapatban kilencen, a másikban pedig heten vannak. Korpás Éva felvidéki népdal­énekes tanítja meg a dalokat Csengének, aki továbbadja tudását a kisebbeknek. Két éve a tatabányai Forgórózsa Fesztiválon kiemelt arany minősítést kaptak.

Csenge már négy éve tanít, azt mondja, már gyerekként gondoskodott gyerekekről. Úgy gondolja, a kicsikkel könnyebben találja meg a hangot, ahogy fogalmaz, bizonyára azért, mert ő maga is gyereklelkű. Korpás Évát tartja példaképének, aki már hét éve foglalkozik vele.

– Mindig fejlődik, ezáltal pedig a tanítványai is – mondta Csenge. – Amíg a vírus nem szólt közbe, rengeteg koncertjén vehettem részt a lánykórussal.

Csenge több zenei stílust is kipróbált, de a népzene szeretete gyermekkorába nyúlik vissza, hiszen édesanyja mindig ilyet hallgattatott vele. A kis Csenge ezekre a dalokra táncolt, bolondozott otthon, míg Malomsokiné Varga Nóra óvónő, aki néptáncoktató is, felajánlotta, táncoljon a csoportjában.

– Itt vált a tánc a lételememmé, és itt derült ki az is, hogy érdemes lenne megkeresnünk egy népdalénekest, aki foglalkozhat velem – idézte fel Csenge. – Ekkor kerültem kapcsolatba Korpás Évával, ami a legjobb döntésünk volt. Azóta a dzsesszt, musicalt, komolyzenét is kipróbáltam, mindet nagyon szeretem, de a népzene az, amiben igazán ki tudok nyílni, át tudom adni a közönségnek, amit szeretnék.

Nem egy rokona muzsikál, édesapja családjában több zenész is van, az ő hatásukra próbálta ki a citerát, zongorából pedig alapvizsgát is tett a zeneiskolában. Ha ismer egy dalt, gond nélkül lejátssza ezeken a hangszereken. Csenge lelkiismeretesen tanul a komáromi Jókai Mór Gimnáziumban, hogy nagy vágya teljesülhessen és óvónői pályára léphessen. Nyelvi előkészítőbe ment, mert jövőre angolból már szeretne nyelvvizsgázni, ezt követően pedig a németre is sor kerülne.

Az első karantén alatt a sütés is a hobbijává vált, mert a semmitevés nem az ő műfaja. Tanult, zenélt, táncolt, de nem tudta, mit csináljon a szabadidejében. Ekkor barátkozott meg a sütéssel, azóta minden héten van valami finomság az asztalukon. Már tortákat is készít, nagy vágya volt, hogy tökéletes vaníliás krémest készíthessen. Ez első próbálkozásra nem sikerült, mára már viszont a specialitása lett. A család kedvence emellett tiramisuja is. Szilveszterre sajtos stanglival, pereccel készült.