A nyugdíjas tatabányai védőnő elárulta, hogy lehet kis pénzből is beutazni a világot

Az utóbbi két évtized során meghatározza mindennapjait az utazás a tatabányai nyugdíjas védőnőnek. Különlegesség, hogy nem túl sok pénzzel kezdi a soron következő utak tervezését, ügyességének köszönhetően szuper árakon járja be a világot.

Múltidézéssel kezdtük a beszélgetést. Zolta Csabáné, Marcsi már gyerek- és fiatalkorában is sokfelé járt.

– Kezdjük a kalocsai javító-nevelő intézettel – mosolyog. – Nem oda szólt a „beutalóm”, hanem egy közeli úttörőtáborba, a javítósoktól hoztuk az ebédet. Ha már beutaló, akkor szakszervezet: Ausztria, Jugoszlávia és Románia, Bécs, Belgrád és Efória.

Valahogyan mindig vonzott a külföld. Üdültünk Csehszlovákiában, a Tátrában, Szovjetunióban, Moszkvában és a Fekete-tenger partján, Jaltán. A tatabányai Vulkán SE természetjáróival Szlovákiába és az NDK-ba, Drezdába mentünk, persze a számos magyarországi túra mellett. Az első gyönyörű utam nyugatra, 30 éves koromban: Palma de Mallorca, ekkor ültem először repülőn, azóta több százszor.

Szerencséje is volt

A szerencsét fontos dolognak tartja. Neki van. Egyszer egy turi butikban vett kabátot, a zsebében talált 100 nyugatnémet márkát. Hát persze, hogy utazásra váltotta be, a cél az olaszországi Jesolo volt. Vett már úgy tévét, hogy kihasználta az akciót, így ingyen utat kapott mellé Görögországba. Ez jobban csábította, mint a készülék.

– Igazán rendszeresen nyugdíjaskorom óta utazom – folytatja Marcsi, aki védőnőként dolgozott a megyeszékhelyen. – A legtöbben kiválasztanak egy-két-három úti célt, azután felveszik a kapcsolatot egy utazási irodával. Nem állítom, hogy ez rossz, ha megvan az anyagi háttér hozzá. Nekem más a módszerem. Régebben a Teletexten, majd az interneten nézegettem – méghozzá alaposan, akár többször éjszakába nyúlóan is –, hogyan lehet valahová nagyon-nagyon olcsón eljutni. Ha tetszett a dolog, lefoglaltam, és már kerestem is a következőt. Van, amikor a szállással kezdek. Kétszer is találtam a Vaterán 1, azaz egy forintért külföldi szálláslehetőséget. Görögország? Jó, akkor oda megyek vagy megyünk. Egyébként annak idején két útlevelem betelt pecsétekkel, Görögországban több mint ötvenszer jártam. Nem untam meg.

Tízezer forintból a Kanári-szigetekre

Barátokkal, kollégákkal, ismerősökkel utazik a leggyakrabban. Ha talál valamilyen különleges kedvezményt, „riasztja” őket. Előfordul, hogy senkinek sem alkalmas az időpont, akkor egyedül megy. Szívesen segít a szervezésben, mini-utazásiirodaként. Talán meglepi az olvasót, hogy nem beszél nyelveket, de ebből még soha semmi baja sem származott. Eligazodik a repülőtereken, gyakran alakul úgy, hogy ott is alszik. Valamit valamiért.

– Szinte hihetetlen, hogy milyen áron lehet eljutni például a Kanári-szigetekre – mondja. – Tízezer forintnál kevesebbért. Ebben benne van az is, hogy kivonatozom Bécsbe, onnan akár többszöri átszállással érkezem Tenerifére vagy Marakashbe. Szigorúan egy kis bőrönddel – arra sem költök. Nagyon szeretek fürödni, sétálgatni, érdekelnek a múzeumok, templomok, nevezetességek, piacok, egyfajta „mindenevőnek” tartom magam. És persze mindig mindenhol számomra különleges emberekkel ismerkedhetem meg, ennek is felbecsülhetetlen az értéke. Egy mondat, egy gondolat tőlük, ami az enyémmé is válhat.

Európa, India, Brazília…

Kértem, mondja el, milyen országokban járt eddig. Leegyszerűsítette a dolgot az elején. Rátette a tenyerét az Európa-térképre, és összefoglalta; ezt kipipálhatjuk. Az öreg kontinensen kívül elrepült Brazíliába, Indiába, Jordániába, Dubajba, Tunéziába, Marokkóba, a Zöldfoki-szigetekre, Egyiptomba.

– Ha Egyiptomnál tartok, akkor el ne felejtsem a nílusi hajóutat. Összesen két hétig voltam az országban tizenöt éve, a hajóút az üdülés része volt. Végig luxus körülmények, teljes ellátás, mindennel együtt százezer forintért. Utazási irodával körülbelül a négyszeresébe kerülne. Ezen kívül négy nagy hajós körutazáson is részt vettem, azokat sem bántam meg. Buszozás? Az sem marad ki, volt olyan nyár, hogy négyszer indultunk el busszal. Nagyon sok sofőrt személyesen ismerek. Vannak kiemelkedő utak. A TOP 3…? nehéz választani, de legyen… Dél-Amerikában Brazília, Ázsiában India és Afrikában Egyiptom. Európában, pontosabban a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek – Tenerifé, Lanzarote, Fuenteventura, Gran Canaria -, a Baleárok-szigetcsoport – Ibiza, Mallorca, Menorca, és nem utolsó sorban a Portugáliához tartozó Azori-szigetek volt fantasztikusan szép. Nehéz elfelejteni bármelyiket, de szívesen mennék emlékezetfrissítésre.