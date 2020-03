A múltidéző sétán a tatabányaiak az Erőmű Kaszinóba is bepillanthattak

Az érdeklődők az erőműi vasútállomáson találkoztak, és felderítették az Erőműi lakótelepet, az erőmű igazgatói és főmérnöki házat, a Verebély-emlékművet, a Verseny utcai és Határ utcai „angol házakat”, csak erre az alkalomra megnyitották az Erőmű Kaszinót, továbbá megtekintették a vele szemben elhelyezkedő Víztornyot, valamint az egykori óvodát is.

Dallos István helytörténeti kutató – lapunk munkatársa – elmondta: sok tatabányainak érdekesek lehetnek ezek a túrák, különösen azoknak, akik később települtek a városba, vagy akik helyiek, csak éppen nem ismerik kellően a környéket.

– Az 1929 és 1936 között épült Erőműi lakótelep a mai napig megmaradt, ellentétben a megyeszékhely más részeivel, amik szinte teljesen eltűntek – fogalmazott Dallos István. Mint mondta, a bánhidai erőmű Verebély László nevéhez kötődik, aki Amerikában szerzett villamosmérnöki diplomát, és ő volt a bánhidai erőműkomplexum megálmodója.

– A létesítmény építése – és vele párhuzamosan a lakótelepé – a 20-as évek végén kezdődött – idézte fel a régmúltat a szakember. További érdekesség, hogy 1936-ban megépült az Erőműi Kaszinó, mely igazi ékessége volt a városnak.

Az első tatabányai helytörténeti sétát egyébként három évvel ezelőtt tartották Óvárosban, a sorozat ötletgazdája a Tatabányai Múzeum Baráti Kör vezetője, Izsák Zoltán.

– Fontosnak tartjuk ezeket a helytörténeti foglalkozásokat, segítségükkel az itt élők jobban megismerhetik Tatabánya történelmét – hangsúlyozta, hozzátéve: a bánhidai erőmű valóságos ipartörténeti kincs is egyúttal.

A séta résztvevői koszorút is elhelyeztek Verebély László emléktáblájánál, az Erőmű téren. A szervezet a jövőben sem tétlenkedik, várhatóan az esztendő második felében újabb sétára várják azokat, akik szeretnének megismerkedni a megyeszékhely helytörténeti nevezetességeivel. Izsák Zoltán kitért rá: noha mintegy száztízen regisztráltak a szombati rendezvényre, technikai okok miatt csak hatvan jelentkezőt tudtak fogadni. A tervek szerint még egy sétát szerveznek a most kimaradóknak az erőmű környékén.

Felfedezik a megyeszékhelyet

Mint említettük, a tatabányaiak már évek óta felfedezhetik városukat a helytörténeti séták alkalmával.

Pál Gabriella muzeológus és Kövesdi Mónika régész például egy ilyen rendezvénykor Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida templomait, kálváriáit mutatta be, közben sok olyan részletre is felhívta a figyelmet, amelyekre aligha figyeltünk volna fel. Óváros középületeit dr. Simonik Péter egyetemi docens, levéltári kutató hozta közelebb a résztvevőkhöz, Dallos István pedig a szakrális épületeket, részben a bányászathoz köthető kulturális és szociális létesítményeket mutatta be. Egy másik alkalommal pedig Újvárost, az ötvenes évek középületeit, a szocreál stílusban fogant városrészt járhatták be az érdeklődők.