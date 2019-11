A mindössze fél órás téli abroncscsere életeket menthet csúszós utakon

A szervizben viszonylagos a nyugalom. Pedig az ember azt hinné, hogy a hideg közeledtével mindenki hanyatt-homlok rohan nyári gumiját télire váltani. Molnár Gábortól tatabányai műhelyében azt is megtudtuk, hogy azért nincsenek a szerelőműhely előtt tumultuózus jelenetek, mert már hetek óta, előre bejelentkezés alapján fogadják az ügyfeleket.

Az elmúlt évhez képest a szerviz alapterülete is megnőtt. Mivel a szakember a gumik tárolásával is foglalkozik, így ezt a praktikus szolgáltatást egyre többen veszik igénybe. Ezért a régi raktár már szűknek bizonyult.

– A téli idővel az a gond, hogy az időjárás és az útviszonyok is hirtelen megváltozhatnak – emelte ki a „mester”. – De a téli gumik még ilyen viszonyok között, alacsony hőmérsékleten, száraz és havas utakon egyaránt nagyobb biztonságot nyújtanak.

Az elengedhetetlen, hogy az abroncs jól tapadjon a hófedte aszfalton is. Nem véletlen, hogy a téli gumik gyártása során speciális gumikeveréket alkalmaznak, amely ellenáll a hideg hatásainak, ezzel is alkalmazkodva a téli útburkolathoz. A téli gumiabroncs hóban biztonságosan használható, és hidegben sem válik keménnyé, merevvé.

– Érdemes időben lecserélni a nyári abroncsokat – jegyezte meg a szakember. – A korszerű gumiknak ugyanis mit sem árt, ha egy-két hétig hét Celsius-fok fölött is futnak. Ezért fontos, hogy ügyfeleink idejében kérjenek időpontot a művelet elvégzésére, mert akkor nem érheti őket olyan meglepetés például, hogy reggelre leesik a hó, a gépkocsija pedig csúszkál összevissza. A jó téli kerekek lényege, hogy jó a vízelvezető tulajdonsága, széles futófelületi barázdákkal, bordákkal rendelkeznek.

Molnár Gábortól azt is megtudtuk, hogy a kerékváltás maximum fél óráig tart. Amennyiben nála tárolták és felnire szerelt a gumi, akkor viszont mindössze tíz perc. Ha a kerékabroncs „megtartása” mellett kell gumit cserélni, akkor 30 percet is igénybe vehet a művelet.

Fontos az akkumulátor ellenőrzése is

A Magyar Autóklub (MAK) újonnan megválasztott régiós elnöke, dr. Farkas Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy nincs olyan klassz téli abroncs, amely „elbánna” a jéggel is. Viszont a nyárinak télies időben szinte a nullára csökken a tapadása.

– A nem megfelelő gumi komoly baleseti veszélyforrás – hangsúlyozta az elnök. – De mi magunk, járművezetők tehetünk a legtöbbet a közlekedésben résztvevők és a magunk biztonságáért. A téli közlekedésre időben fel kell készülni. Nem csak a gumikat szükséges leváltani, de ellenőrizni illik a járműben „használatos” összes folyadék és az akkumulátor állapotát. Szükséges az ablaktörlők átvizsgálása is. A MAK-nak is van egy ilyen programja, amely során fillérekért átnézik a járműveket.