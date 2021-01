A milliós nézettségű sárisápi vlogger adományozásaival is példát mutat követőinek

Saját YouTube-csatornáján már több mint tizenegyezer feliratkozóval büszkélkedhet Bertók Fruzsina, aki különböző témájú videóival már két és félmilliós megtekintésnél jár. A sárisápi vlogger úgy véli, hogy a bemutatott praktikákkal és nem utolsó sorban az adományozásokkal példát mutathat a nézőknek.

Bertók Fruzsina nyolc évvel ezelőtt csatlakozott a „Youtuberek csapatához”: 2012 decemberében töltötte fel első videóját az internetre.

– Akkoriban Budapestre jártam iskolába, és a reggeli készülődésre mindig kevés idő jutott. Egyszer csak találtam egy videót, mely arról szólt, hogy hogyan lehet gyors sminket készíteni. Aztán annyira megtetszettek az ilyen jellegű tartalmak, hogy eldöntöttem, én is szeretnék hasonlókat készíteni – idézte fel a kezdeteket.

Kezdetben sminkes, hajas, illetve az úgynevezett „haul” videók kerültek fel a csatornára. Utóbbiak nagyon népszerűek az interneten, mivel a vloggerek ilyenkor bemutatják, hogy egy adott boltban vagy egy webshopban mit vásároltak. Bertók Fruzsina persze azóta már más témákat is előnyben részesít és az motiválja, hogy azt csinálja, amit szeret.

– Örültem annak, ha pozitív véleményt írtak. Szépen lassan növekedett a feliratkozók száma, de sosem azért készítettem a videókat, hogy minél többen kövessenek. Nem is szoktam mondani senkinek, hogy iratkozzanak fel, hiszen ha valakinek szimpatikus egy vlogger, akkor úgy is követni fogják – vélekedett.

Bertók Fruzsina elmesélte azt is, hogy férje, Ricsi a kezdetek óta támogatta az ötletét, de családtagjai az első években még nem sejtették, hogy pontosan mit is csinál. Persze azóta már a szülők, rokonok is követik őket, mely többek között annak is köszönhető, hogy a saját profilja mellett Ricsivel az „Everyday with us” nevű csatornán naponta új videóval jelentkeznek.

– 2016-ban hazaköltöztünk Sárisápra, és onnantól kezdve egyre többen felismernek a faluban. Volt, hogy rám köszöntek az utcán és mondták, hogy nagyon aranyos vagyok és szeretik a videóimat. Ez sokat jelent számomra – mondta.

Persze volt, hogy negatív kommenteket is kapott, emiatt többször felmerült benne, hogy abbahagyja a videózást. Néhányan szembe állították az évekkel korábban általa mondott gondolatokkal is. Volt, hogy egy hónapig nem jelentkezett új tartalommal, de aztán visszatért a motivációja.

Sokan szeretik a nyílt, őszinte videókat

Manapság ha felmegyünk a videómegosztó oldalakra, temérdek vloggerrel találkozhatunk. Vannak, akik kimondottan egy témát járnak körül, mások több területen is otthonosan mozognak. Bertók Fruzsina az utóbbi tábort erősíti, és úgy véli, hogy sokan azért kedvelik, mert azonosulni tudnak a személyiségével, az élethelyzetével, ráadásul nyíltan elmondja a véleményét.

– Konkrétan mindent tudnak rólunk, a két csatorna révén szinte teljesen belelátnak az életünkbe. Legszívesebben azt mutatom meg, hogy éppen hol és mit vásároltam, ezeket sokan kedvelik. Nagyon szeretem az akciós termékeket, melyeket szintén örömmel osztok meg a követőimmel – mondta.

Bertók Fruzsina saját csatornáján láthatunk olyan videókat is, melyekben bemutatja, hogy például hogyan lehet gyorsan és hatékonyan kitakarítani a mikrohullámú sütőt. De nem hiányozhatnak a sütős, főzős tartalmak sem: vannak bevált családi receptek, melyeket szintén meg szokott osztani a nézőkkel. Volt már olyan követője is, aki az egyik videója alapján készített gluténmentes ételt az unokájának.

Szorosan tartja a kapcsolatot a követőivel

Egy vlogger esetében fontos, hogy a követőivel mindig tartsa a kapcsolatot: Bertók Fruzsinát a nézők leginkább Insta­gramon és e-mailben keresik meg, és igyekszik minél rövidebb időn belül válaszolni nekik.

– Eddig nem gondolkodtam közönségtalálkozókon, mivel tartottam attól, hogy csekély lenne az érdeklődés. Azon viszont meglepődtem, hogy a vlogon közvetített élő videók, illetve az instagramos sztorikat sokan megnézték – vélekedett. Elmesélte, hogy több sárisápi gyermek is követi a csatornáját, és egyikük megkérte őt, hogy találkozzanak az utcán, hogy még iskola előtt átadhasson neki egy levelet.

– Miután egyre többen megtudták, hogy babát várok, ajándékot szerettek volna küldeni nekünk. Én viszont nem akartam, hogy ránk költsék a pénzüket. Egy lelkes angliai nézőnk többször is jelezte, hogy csomagot adna fel nekünk, és többszöri elutasítás után végül elfogadtuk a felajánlását. Jó érzés, hogy ennyien gondolnak ránk – mondta.

Mint azt megtudtuk, Bertók Fruzsinától és férjétől az önzetlen segítségnyújtás sem áll távol. A napivlog-csatornájukon minden hónapban támogatnak valakit, a nézőiket pedig arra kérik, hogy írjanak, ha ismernek nehéz helyzetben élő személyeket, családokat.

– Eddig mindenkinek küldtünk csomagot, decemberben pedig egy olyan oldalt választottunk ki, ahol gyermekek mondják el, hogy milyen játéknak örülnének. Nemrégiben írt egy lány, hogy a koronavírus miatt elvesztette a munkahelyét, és hogy az alapvető tisztálkodási szerekre sincs pénze. Természetesen segítettünk neki, és a futár már el is vitte neki a csomagot – tette hozzá.

A sárisápi vlogger elmondta, hogy egy kis faluban él egy tanárnő, aki szintén megkereste őket. A pedagógusnak, valamint az adott település önkormányzatának közreműködésével nemcsak szerény körülmények között élő családokon segítettek, de olyan bajbajutott lakosoknak is adományokat juttattak el, akiknek nemrégiben leégett a családi házuk.

– A videóban el szoktuk mondani, hogy miket szerzünk be, így sokan láthatják, hogy a rászorulóknak néhány jó állapotban lévő ruha és tisztítószer is hasznos lehet. Van egy saját webshopom, ahol az eladott termékek tíz százalékát például az esztergomi Bogáncs Állatmenhelynek juttatom el. Fontosnak tartom, hogy az állatokon is segítsünk – jelentette ki.

Bertók Fruzsina felidézte, hogy egyszer azt írta neki valaki, hogy „némán is lehet segíteni”. Ezzel egyet is ért, csakhogy úgy véli, érdemes megmutatni azt, hogy hogyan és kinek segítesz. Így többeket is ösztönözhet az adományozásra.

Nem gondolkodik közönségtalálkozón

Bertók Fruzsina bevallotta, az első néhány videó elkészítésekor még nagyon izgult, viszont nyolc év elteltével sokkal magabiztosabban beszél a felvételeken és sokkal inkább úgy érzi, mintha a családtagjainak mesélne. Megjegyezte, hogy kezdetben még vágás nélkül töltötte fel a tartalmakat, majd szépen lassan elsajátította a különböző szoftverek kezelését, így már áttűnéseket, effekteket is alkalmaz. Sőt arra is odafigyel, hogy a fények is megfelelőek legyenek, de arra is nagy hangsúlyt fordít, hogy a kamerája, illetve a telefonja minél jobb minőségben rögzítse az elhangzottakat.

– Korábban az volt a célom, hogy elérjem a 10 ezer feliratkozót. Ez össze is jött, sőt örülnék annak is, ha ezt a számot megduplázhatnám, viszont 200-300 ezres táborra már nem vágyom. Látható ugyanis, hogy az ismertebb vloggerek gyakorlatilag már nem tudnak úgy elmenni vásárolni, hogy ne ismerjék fel őket lépten-nyomon. Én viszont szeretném valamelyest megőrizni a privát szférámat – mondta.

Férje is kedvet kapott a videózáshoz

Bertók Fruzsina ismertette, hogy 2018. január elsején indult el az „Everyday with us” nevű csatornájuk. Az ötlet onnan jött, hogy már akkor is imádta azokat, akik naponta töltenek fel új videókat. Úgy gondolta, hogy ez nekik is menne, és megmutathatnák az érdeklődőknek, hogy hogyan is élnek.

– Végül belevágtunk, de ez sokkal nagyobb falat, mint a saját csatornám, hiszen folyamatosan kell új felvételeket készítenünk, melyeknek másnap délutánig ki kell kerülnie. Ricsi látta a saját csatornám sikerét, és idővel ő is szeretett volna szerepelni, de nem nagyon volt olyan téma, amihez programozóként hozzá tudna szólni. Így megkérdeztem, hogy mit szólna egy közös projekthez. Immár több mint három éve csináljuk. Kezdetben zárkózott volt, de már felszabadultan beszél a videókban – mondta.

Fruzsinának és Ricsinek hamarosan gyermeke születik, így majd el kell dönteniük, hogy mennyire engednek betekintést a nézőknek a kicsi életében. Van, aki a szoptatásról és a szülésről is feltölt videót, ők viszont ennyire nem szeretnék kiteregetni a magánéletüket.