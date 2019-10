A milliók sem ingatták meg a tatabányai szépséget: a szerelmet választotta

A tatabányai Németh Zsófia és párja, Lakatos Tícián nyerte az RTL Klub új valóságshow-ját, így összesen húszmillió forinttal térhetnek haza Ciprusról.

Szeptember elsején indult útjára a Love Island, amelynek résztvevői a szerelmet indultak megkeresni Ciprusra. Az első beköltözők között volt Zsófi és Tícián, akik az első párválasztáskor még nem hangolódtak egymásra. A közös hangot azonban hamar megtalálta a tizenkilenc éves fiú és a huszonegy éves lány, így szinte a kezdetektől az utolsó adásig kitartottak egymás mellett és a szigeten ők váltották az első csókot is. Igaz, ez utóbbit még más-más partner oldalán, titokban.

Kapcsolatuknak az összezártság nem mindig kedvezett. Zsófiról hamar kiderült, hogy nagyon erős egyéniség és nehéz meggyőzni még akkor is, ha éppen nincs igaza. Tíciánnak eközben az indulatkezeléssel akadtak problémái: jó párszor nyilvánult meg Zsófi irányában tiszteletlenül. A parázs viták a többiek ellenszenvét is kiváltotta, így Zsófit hamar a villa sárkányaként tartották számon. A páros közé állni viszont harmadik személynek esélye sem lehetett, a legnagyobb nézeteltérések után is mindketten úgy vélték, a másik nélkül nem akarnák és nem tudnák folytatni a versenyt. A végső döntés a nézők kezében volt, akik a gyakori veszekedések ellenére nekik szavaztak bizalmat a műsor végén.

Sikertörténet

A Love Island párkereső valóságshow-t először az Egyesült Királyságban sugározták 2015-ben. Ott nem Cipruson, hanem Mallorcán ismerkedhettek egymással a versenyzők. A magyar verzió mottója a Találd meg a szerelmed! volt. A játékosok több héten át a szerelem szigetén, csodálatos környezetben kaptak lehetőséget arra, hogy ráleljenek életük párjára és közösen elvigyék a 20 millió forintos nyereményt, amivel megalapozhatják közös jövőjüket.

A ciprusi villában eltöltött hetek alatt a párok a többi versenyzőtől külön eltöltött randevúk során ismerhették meg egymást még jobban. Zsófi és Tícián is emlékezetes pillanatokat tudhatnak maguk mögött: szamár és lóhátra pattanhattak, víziejtőernyőzhettek és romantikus, tengerparti sétákra indulhattak. Zsófi egyik kedvenc programja a látottak alapján a villába érkező kiskutyák felügyelete volt. Párjával a Pamacs névre hallgató kiskutyát gondozták odaadással, aki a nap végére vezényszóra leülni is megtanult. Zsófi egyébként különösen szereti az állatokat. Tizennyolc éve biztosan ül a nyeregben, olyannyira, hogy a modellkedés mellett terápiás lovasoktatóként dolgozik.

A „nyaralás” során különféle feladatokat is meg kellett oldaniuk a versenyzőknek. A páros vetélkedők során kiderült, hogy Zsófiban és Tíciánban is erős a versenyszellem, teljesen összeszokott csapatot alkotva pedig sorra diadalmaskodtak az ügyességi feladatokban. A villában szépségversenyt is hirdettek a hölgyek számára. A lányok között több szépségkirálynő volt, így Zsófi is, aki már jól ismerte a szépségversenyek világát: 2018-ban Esztergomban választották meg a Megye Szépének, majd a Miss Alpok Adria országos fináléjából a nemzetközi döntőbe is bekerült. A tatabányai szépség Zágrábban két másik magyar lány társaságában képviselte hazánkat.

A pár a döntőben ugyancsak bebizonyította, van esélyük a szerelemre a villán kívül is. Zsófinak és Tíciánnak ugyanis két borítékot kellett húznia a műsorvezetőtől, Lalitól, az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplőjétől. Tícián borítékjában nulla forint szerepelt, Zsófiéban húszmillió, így a lány dönthetett arról, hazaviszi-e az összeget egyedül, vagy megfelezi párjával. Zsófi nem sokáig gondolkozott, hiszen, mint fogalmazott, nem kérdés, hogy a szerelmet és nem a pénzt választja.

A külföldi szériákban már nem egy szerelmi sikertörténetet követhettek végig a nézők; voltak olyanok, akik megtalálták az igazit és összeházasodtak, egy másik – ugyancsak a tévéshow-ban egymásba szerető – párnak pedig már gyermeke is született.

Zsófi és Tícián már a játék alatt eldöntötték és bejelentették, hogy a kinti életben is egy párt alkotnak majd. Románcuk jövőjéről az elkövetkezendő időszak dönt majd, de mindenképpen pozitív előjel, hogy mindkettejük szülei örülnek a fiatalok választásának. Zsófi végsó döntésével pedig bebizonyította, valódi érzelmeket táplál partnere iránt.