A mérges leheletű sárkány legendás birodalma néz le Tatabányára a Turul mellől

A városból kocsival, busszal vagy kerékpárral a Panoráma-úton, gyalog az Edutus Egyetem Stúdium téri épületétől 417 lépcsőt leküzdve érkezhetünk meg a Kő-hegy két hírességéhez. A Turulnál érdemes a Gerecse Kapuja látogatóközpontban megpihenni, kiállítást nézni és tájékozódni, majd a nemrégiben felújított sétányon közelíthetjük meg úti célunkat, közben a kihelyezett táblákról informálódhatunk a mészkőhegység évmilliós történetéről.

A hatalmas csarnoknak négy bejárata és két kürtője van. A középső részén lévő, a hegytetőre nyíló felszakadás hét-nyolc méter átmérőjű. A két ablakából Tatabánya központja felé, tiszta időben Vértesszőlősig, a tatai tavakig, másik irányban Bokodig, valamint a Vitány-várig is ellátni. A város fölé magasodó sziklafalban évmilliókkal ezelőtt alakult ki a fokozott védettséget élvező barlang, amely a kutatások szerint már az előembernek is kedvelt szálláshelye volt. Az ásatások során mammut, ősbölény, barlangi medve, hiéna és óriás szarvas csontjai is előkerültek.

Több legenda, érdekes történet fűződik a Szelim-lyuknak is nevezett helyhez. Állítólag a tatár támadások idején itt keresett menedéket a környező falvak lakossága. Amikor egy János nevű kisfiú megszomjazott, édesanyja elvitte a közeli forráshoz – most a Gerecse-túrák első állomása a János-forrás. Elfogták őket a tatárok, az asszonyt arra kényszerítették, árulja el, hol rejtőznek a többiek. „Kifüstölték” a gyerekeket és asszonyokat, a férfiakat elhurcolták.

Egy másik legenda szerint a török uralom idején hét falu lakossága menekült ide. I. Szelim szultán felfedezte és felgyújtatta a rejtekhelyet. Egy bánhidai özvegy, Oroszlánszkiné egész életében batyuban hordta le a bánhidai temető csonttartójába a füsttel megfojtott keresztények csontjait. Azt is mesélik, hogy itt rejtette el Szelim szultán a kincseit, és azokat egy mérges leheletű sárkány őrzi. Tény, hogy a Szelim-lyuk mélyén, a barlang kutatása közben Kessler Hubert nagy mennyiségű szén-dioxidot talált. Ez lett volna a sárkány mérges lehelete?

A barlang elnevezésének több magyarázata van. Az egyik abból indul ki, hogy Szulejmán oszmán szultán seregei valóban jártak a környéken, ez a név alakult át Szelimmé. A magyar nyelvészek szerint a barlang szemre hasonlít, ebből lett a Szelim. A szlovák magyarázat: a nyereg jelentésű szelim adta a nevet.

Több filmet is forgattak a barlangban. Másfél évtizede például az Eragon stábja költözött ide pár napra, itt alakították ki Galbatorix tróntermét. Tatabányai vonatkozása a filmnek, hogy John Malkovich fénydublőrje Mórocz András volt. Kiváló akusztikája miatt gyakran rendeznek itt nagy sikerű koncerteket is.

És végül egy 21. századi mese: a hosszú álmából felébredő Szelim sárkány találkozik Turul madárral, Miki egérrel és Szegény lánnyal, majd a négy jóbarát kalandozni indul a környéken, ahol Gerecsemanó is éldegél a Nagyszédítő alatt, egy kisebb barlangban.