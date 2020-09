Az OMSZ elárulta, miért „fulladnak” egyesek a maszktól - semmi köze az oxigénhiányhoz!

Az Országos Mentőszolgálat a Facebookon szólt a vírustagadókhoz, megmagyarázva, hogy miért érzik kellemetlenül magukat maszkban.

Az Országos Mentőszolgálat szakemberei, mint írták, pontosan tudják, milyen érzés maszkban tölteni akár napokat is és azt is mindenki elismeri, hogy az egyszer használatos (sebészeti) maszkok viselése is kellemetlen lehet.

„A fake news ellenére azonban, hosszú időn át tartó viselése sem okoz szén-dioxid mérgezést vagy oxigénhiányt”

– tették hozzá, kiemelve, hogy „bár a vírustagadók állítják, hogy sokan fulladnak tőle, ám a WHO (Egészségügyi Világszervezet) is bizonyította már, hogy ez az érzés pszichés eredetű jelenség”. Az ok pedig a tanulmány szerint főképp a klausztrofóbiára hajlamos pácienseknél jelentkezett ilyen panasz, akár pusztán a tudattól is, hogy az arcukon volt valami. A szorongást okozó érzést sokszor az is megszüntette, ha kellő biztonságban, akár csak pár másodpercre levették a maszkot és néhány mély légvételt tettek viselői mielőtt ismét eltakarták az orrukat és a szájukat.

– Mindez persze nem vonatkozik a házilag készített, szükségből barkácsolt maszkokra, amik bár hatékonyak lehetnek a vírus elleni védekezés során de annak anyagáért és minőségéért már minden esetben a készítőnek kell felelnie – emlékeztetett a mentőszolgálat, aki egy korábbi posztjában így fogalmazott:

„A vírustagadók egyre többször tesznek bizonyságot tudatlanságukról a közösségi felületeken és különböző módokon próbálják feleslegesnek beállítani a megelőzés fontosságát.”

Emlékeztettek rá, hogy A COVID 19 vírusa bármelyen életkorú embert megfertőzhet. A 60 felettiek, illetve az asztmában, cukor-, szív- és hasonló betegségekben szenvedők esetében nagyobb a súlyos megbetegedés kockázata de fiatal korban is okozhat komoly megbetegedést. Mint írták, a mentőszolgálat több ezer lehetséges beteg szűrését végzi naponta, amit sokan semmibe vesznek.

A vírustagadók kapcsán úgy látják, hogy vannak köztük, akik csupán bagatelizálják a problémát, míg mások a vírus teljes létezését tagadják. A hatékony védekezés, mint írták, csakis teljes társadalmi összefogással tartható kordában, amit a magyarok már egyszer sikeresen bizonyítottak.

– Mindenkinek be kellene tartania az olyan egyszerű megelőző intézkedéseket, mint a gyakori kézmosás, a biztonságos távolságtartás vagy a maszk helyes használata, akkor újra visszaszoríthatjuk a világjárvány terjedését Magyarországon – figyelmeztettek.