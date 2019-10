Más összetételű oltóanyaggal védekeznek idén az influenza ellen

Az elmúlt két esztendőben szűkebb hazánkban nem igazán „dühöngött” influenzajárvány. Ám ez nem azt jelenti, hogy az idén november-december tájékán is megússzuk. Éppen ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, amelynek fontos elem a megfelelő védőoltás.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO (World Health Organization) ajánlása alapján más összetételű influenza elleni vakcinát alkalmaznak ebben az évben. Az influenza vírus „változékonysága” miatt is érdemes, úgymond újra oltatni magunkat. Ebből az új típusú oltóanyagból megyénkben 38 ezer adag érkezett. Egyebek mellett erről is beszámolt a kormányhivatalban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Harsányiné dr. Patkó Enikő, megyei tisztifőorvos.

A kormánymegbízott bevezetőjében úgy fogalmazott, hogy az influenzás megbetegedések számának növekedése november-december hónapokban várható, de a szükséges oltóanyag már most rendelkezésre áll a háziorvosoknál. A fertőzést figyelő szolgálatban negyvenkét házi- és házi gyermekorvost vontak be. Az oltáshoz térítés mentesen juthatnak hozzá a 60 év felettiek, a krónikus légzőszervi és érrendszeri betegségben szenvedők, a kismamák, illetve az olyan munkahelyen dolgozók, akik feladataik miatt, napi rendszerességgel, sok emberrel kerülnek kapcsolatba.

Harsányiné dr. Patkó Enikő kiemelte, hogy hamarosan megkezdődhet az influenzaszezon. Ebben az időszakban ezért is fontos a tünet-jellemzők pontos ismerete, azaz, hogy hatékonyan lehessen védekezni a fertőzések ellen, továbbá, hogy meg tudjuk különböztetni az influenzát például a náthától. A betegségek megelőzésében néhány nagyon „kézenfekvő” higiéniai szabály betartása is sokat segíthet. Ilyen a gyakori és alapos kézmosás, az otthonunk vagy munkahelyünk megfelelő időközönkénti szellőztetése. De a prevenció része a réteges öltözködés, valamint járvány idején, a zsúfolt helyek lehetőség szerinti elkerülése.

A tájékoztatón Tóth Tímea egészségfejlesztő azokat a programokat is ismertette, amelyek az óvodásoktól az iskolásokig, a korosztályuknak megfelelő szinten, ismerteti a teendőket.

