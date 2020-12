A maszkdivat szakértőjévé vált a járvány alatt a tatabányai varrónő

A mindennapok igazolják: egy ideig még tartós marad a maszkhordás, tavasz óta azonban a védekezésre alkalmas eszköz divatcikké formálódott. Szakértőt kérdeztünk az eddigi és az aktuális maszktrendekről.

Szabóné Marosvári Judittal, a Judit Babaruha Varroda vezetőjével korábban áprilisban, a vírus első hulláma alatt beszélgettünk. A varrónő keze által azóta több ezer maszk készült el – immár a maszkdivat szakértőjeként kerestük fel újra, hogy közönségkedvenc szabásformákról, mintákról és színekről kérdezzük.

– Rengeteg szabásminta létezik. Én kétfélét varrok: a sima háromrétegűt, amelynek a belsején van egy pici zseb, így további szűrőkkel bővíthető; valamint a 3D-s fazont, amely kialakítása révén jobban felveszi az orr formáját, a szem alatt jobban ki van kerekítve. A szemüveg így nem párásodik, és az orrnak és a szájnak is több hely van benne. Persze van a sokak által ismert három hajtással készülő, harmonikaszerű maszk is, illetve a csőrös fazonú – mesélt a varrónő a szabásminták sokszínűségéről. Hozzátette: a maszkhordás kezdetei óta többféle méretet is megkülönböztethetünk.

– Gyermek-, tinédzser, férfi, illetve női méretben is készülnek maszkok. Mindegyik ökotextil-pamutvászonból készül, melynek gyártása során bőrbarát, az egészségre nem káros anyagokkal festik a maszkok alapanyagát. A szín és a minta azonban ma már nem mindegy – árulta el Szabóné Marosvári Judit. Elmondása szerint tavasszal és nyáron a vidám, színes maszkok voltak keresettek, most ősszel az ősz színei közkedveltek.

Sokan visznek a barna, a rozsda, az okkersárga, valamint a bordó árnyalataival készült darabokat. Ma már az egyszínű maszkok is igen népszerűek. Persze az ünnepek közeledtével a karácsony minden szimbólumával tarkított maszkok is keresettek. Jön a tél, a sötétkék, a világoskék is divatos lesz. Hímzett maszkokat is készítek, a magyar labdarúgók sikerei miatt pedig nagyon sokan kérik a nemzeti színű mintákat – mesélte a varrónő, aki hozzátette: az emberek arcát takaró maszkok kinézete nemek függvénye is lehet.

– A gyerekeknél a mesefigurás maszkok a nyerők, a fiúknál az autós, dinós, míg a lányoknál a kiscicás, balerinás, Mickey egeres. A nők a virágos maszkok után érdeklődnek inkább, ez lehet matyó mintás, apró virágos. Ők egészen színes maszkokat hordanak, a pasztellszínektől az élénkig, a férfiak ezzel ellentétben az egyszínű, egyszerű darabokat kedvelik.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz majd a maszkokkal, ha már nem lesz szükség rá a mindennapokban, Szabóné Marosvári Judit elmondta: nem tudni, mi lesz a sorsuk. – A fiókba, a padlásra kerülhetnek, hiszen sokan gondolkodnak úgy, hogy ez még jó lesz valamire – tette hozzá a varrónő.