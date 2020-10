A Magyar Televízió egykori ikonikus alakja Hofi Gézáról is mesélt Tardoson

Több mint két évtizedig bemondó volt a Magyar Televíziónál. Népszerűsége elvitathatatlan volt, sőt, nyugodtan állíthatjuk, máig tart. Közreműködött számos közkedvelt műsor és dokumentumfilm elkészítésében. Pályafutása során volt műsorvezető és szerkesztő-műsorvezető is. Huszonkét éve olyan szabadúszó, aki könyveket is ír. Hogy ki ő? Endrei Judit.

Az ismert tévés személyiség a közelmúltban a település vendége volt, ahol „Anno az én tévém” címmel tartott amolyan beszélgetős előadást. Az eredetileg tavaszra tervezett találkozó forgatókönyvét a pandémia írta át. Amikor az új időpontot egyeztették, akkor éppen – a járvány szempontjából – minden szép és jó volt, viszont az ősszel együtt megérkezett a „második hullám”. Az aktuális szabályoknak megfelelően maszkban és egymástól megfelelő távolságban ülve hallgatták a tardosiak Judit mondandóját.

Csabán Tibor, a program szervezője köszöntötte a vendéget, akit az érdeklődőknek egyáltalán nem kellett bemutatni, így „gyorsan” át is adta a szót Juditnak. A beszámoló első részéből kiderült, hogy a szorgalmas, szófogadó, jól tanuló – akkor még – Kurdics Judit, a tiszatenyői kislány, milyen módon került a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójához. Mesélt szüleiről, családjáról, valamint a gimnázium utáni sikertelen felvételiről, a könyvelői kitérőről és a szegedi főiskolás évekről is. Megtudhattuk, hogy ezek nélkül, az anno életútbeli törések nélkül, nem biztos, hogy így alakult volna sorsa.

A beszélgetés második etapjában a Magyar Televíziónál töltött 22 évet vette górcső alá. Hallhattunk történeteket – többek között – Tamási Eszterről, Vitray Tamásról, Antal Imréről, Déri Jánosról, Varga Józsefről, és szállóigévé vált gondolatokat Hofi Gézától is. Az internetes videómegosztó és egy projektor segítségével bele is nézhettek a megjelentek az MTV egykori műsoraiba. Végezetül a tévés időszak lezárását követő korszak került terítékre. Mesélt a könyvei születéséről, megírásuk „ihletéséről”, sőt, a könyvkiadásról is.

Endrei Judit ismert közvetlenségéből, „bájából” is adódóan nem volt tabu téma, a hallgatóság minden kérdésére őszintén válaszolt. A tardosi – autentikus – ajándékok átadása után, Judit dedikálta a könyveit, és még a helyi könyvtárnak is ajándékozott néhány kötetet.

A közösségi oldalon felbukkanó visszajelzések szerint egyértelműen mindenki élményekben gazdagon tért haza a programról. Az esemény létrejöttét a József Attila Megyei Könyvtár is támogatta.