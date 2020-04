A leányvári ovi videóval ünnepelte a német népviselet napját

A koronavírus miatt idén videóval ünnepelték a Tracht Tagot a Leányvári Cseresznyefa Óvoda, avagy a Kirschbaum Kindergarten Lein­war óvónői és a gyermekek.

A helyi óvodában hatvan évvel ezelőtt vezették be a német nemzetiségi csoportokat, és azóta is igyekeznek élővé tenni a hagyományokat a gyermekek számára. A zene és a mozgás minden életkorban fontos, ezért Eichardt Éva, Klányiné Gleboczki Judit és Szabó Noémi vezetésével tánccsoport is működik az intézményben. A foglalkozásokon német és helyi tájnyelvű énekeket, dalos játékokat, mondókákat gyakorolnak a gyerekekkel.

– Minden évben csatlakozunk a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) által meghirdetett Tracht Taghoz. Aznap táncház, játszókonyha és a nyugdíjas óvónők jóvoltából jellegzetes sváb ételek is várják a kicsiket. Ez egy nagyszerű kezdeményezés, melynek keretében ízelítőt adhatunk a kultúránkból – mondta Szakmár Krisztina intézményvezető, aki szerint büszkének kell lennünk az elődeinkre, és tovább kell adnunk a tőlük kapott értékeket.

A vezető óvodapedagógus szerint a közösséghez való tartozás mindig megerősít, hitet ad és gazdagabbá tesz. – Szerintem ez az üzenete ennek a napnak – fogalmazott Szakmár Krisztina, aki öt évig tagja volt a helyi tánccsoportnak, és szép élményekkel gazdagodott.

A koronavírus miatt idén mindenki külön ünnepelt. Eichardt Éva óvónő tavalyi fotók alapján kisvideót készített, melyet pénteken töltöttek fel az internetre. Bíznak benne, hogy válaszként kapnak fotókat a sváb ruhába bújt gyermekekről. – A jövő a fiatalságban rejlik. A feladatunk, hogy az elültetett mag szárba szökkenjen, a fa pedig termést hozzon. Jó úton haladunk, az oktatásban is kiemelkedő szerepet kapnak a nemzetiségek – véli Szakmár Krisztina.