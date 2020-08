A látványhű művek alkotójára emlékeztek Esztergomban

Rokonokkal, barátokkal, tisztelőkkel, pályatársakkal telt meg a Vincze László emlékkiállításán a Duna Múzeum Európai Közép Galériája augusztus 17-én, amikor az idén elhunyt festő, grafikust megidézve tisztelegtek.

A megnyitó alkalmával Prokopp Mária méltatta Esztergom leghíresebb akvarellistáját, s annak munkásságát, szellemi örökségét. Mint a művészettörténész a megnyitón többek között fogalmazott: „Az ő mosolygós és kor nélküli arcát látjuk most itt mindannyian, mintha most is köztünk lenne, sőt, szellemi értelemben köztünk is van. A mostani életmű kiállítás, melyben Vincze László főként látványhű alkotásait láthatjuk, ugyanakkor nemcsak az övé, hanem családjáé is, hiszen egy több ágazatban érdekelt művészcsaládról van szó Vinczéék esetében. Laci életműve így a festményeken és grafikákon túl a családja is.”

A galéria három termében elhelyezett kiállítás a 86 éves korában elhunyt Vincze László számos alkotói korszakát hivatott megjeleníteni, benne az első időkben készült grafikákat, a kubista periódusát jelölő műveit, különleges hangulatú intarzia technikával készült ábrázolásait, valamint több aktját és absztrakt festményét, illetve legendás akvarelljeit is.

A kiállítás megnyitón felolvasták az esztergomi önkormányzat júliusi döntését, melynek értelmében Babits Mihály-díj, Esztergom kultúrájáért kitüntetést posztumusz adományoz a város Vincze Lászlónak, mely kitüntetést az alkotó felesége és gyerekei vettek át az ünnepségen. Ezt az elismerést azok kapják meg Esztergomban, akik a város kulturális életében hosszú időn át kiemelkedő és áldozatkész tevékenységet végeztek. A Vincze László emléktárlat szeptember 8-áig látogatható az esztergomi Duna Múzeumban.