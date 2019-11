A közútkezelőnél felkészülten várják a zord tél beköszöntét megyénkben

Magyar Közút Zrt. idén is november 10-től a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ország teljes területén téli üzemmódra vált.

A társaság Komárom-Esztergom megyei igazgatóságán a téli felkészülésről és üzemeltetésről Barabás Zsolt, az igazgatóság vezetője számolt be.

A cég öt mérnökségén – Bicske, Komárom, Kisbér, Esztergom és Tatabánya – már túl vannak a gépszemléken is. A jelenlegi „állapotot” I. fokozatnak nevezik, amelyet az időjárás függvényében növelik. A megyei igazgatóság kezelésébe 127 kilométernyi gyorsforgalmi út is tartozik. Ehhez jön még több mint 1000 kilométer egyéb, illetve egy 12 kilométeres szakasz kerékpár út is.

Vasárnaptól már élnek a megyei diszpécserszolgálat telefonszámai is, úgymint: 34/819-451, illetve 34/311-866. Emellett a www.utinform.hu és a kamera.kozut.hu portálokon lehet friss hírekhez jutni, illetve számos hasznos információhoz az utak állapotáról.

A járműgép-park és az idei készletek

A Komárom-Esztergom megyei igazgatóság 10,3 ezer tonna útszóró sót helyezett el öt helyszínen, a különböző mérnökségek raktáraiban. Szűkebb hazánkban kalcium-klorid granulátumból 123 tonna áll rendelkezésre. Az ugyanilyen összetételű oldatból pedig 120 ezer liter. Emellett, extrém esetekre, 127 tonna érdesítő anyagot is felhalmoztak a szakemberek. A téli beavatkozásra 37 kombinált nehézjármű sószóróval és hóekével felszerelve várakozik. Ezen kívül öt rakodó, két ZIL hómaró, két homokszóró és öt, oldalmaró adapterrel is felszerelhető, univerzális munkagép áll bevetésre készen. Nagy intenzitású havazás esetén további 32 darab „külsős”, szerződéses masina vonható be a védekezésbe.

További részletek a 24 Óra november 09-i számában!