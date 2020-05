A Közút legcukibb „kollégáit” te is imádni fogod (videó)

A Magyar Közút megmutatta, milyen segítőik vannak az otthon dolgozó kollégáiknak.

Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjétől tudtuk meg, a CIB Bank felhívása alapján csatlakozott a #petchallenge kihíváshoz. Összeállításukban azt mutatják meg, hogy a home office-ban dolgozó munkatársaik milyen házi kedvencekkel osztják meg a napjaikat, „kiktől kapnak segítséget”.

– Valamennyi közösségi felületünkön eddig is aktívak voltunk, a jelenlegi helyzetben pedig igyekszünk a közérdekű információk és tartalmak mellett humoros és vidám témákat is feldolgozni, ezeket főleg az Instagram oldalunkon tesszük közzé – részletezte az osztályvezető, hozzátéve, hogy haladnak a korral, és igyekeznek a még fiatalabb generációt is elérni, ezért @magyarkozut néven elindították hivatalos TikTok oldalukat is.

A videó posztolása óta bemutatták már Mázlit is, aki a Kőröshegyi völgyhíd alatti hídmesteri telepen lakik. Az egyik pihenőben találták meg, majd fogadták be, ma pedig már „boldog és elismert tagja a nagy közutas családnak”. Vele akár Komárom-Esztergom megyeiek is találkozhattak, ha a Balaton déli partjára szoktak járni az M7-esen: