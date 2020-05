A koronavírus-járvány regény formájában ihlette meg az esztergomi írót

Korán kel, későn fekszik, a két időpont között folytonosan dolgozik, tehát ír, mert író. Onagy Zoltán, 1952-es születésű esztergomi íróról számos sztori és anekdota járt a 80-as, 90-es években a városi nép ajkán, az elmúlt évtizedekben ez lecsitult. Ugyancsak legendás munkatempója és intenzitása nem lankadt. A szerzőt a járvány miatti korlátozások idején kerestük meg kérdéseinkkel, aki az interjúnak a Ragályrend munkacímet adta. Évtizedes ismertségünk okán engedtessék meg a tegeződős formula.

– Tudva, hogy folytonos írásban, írói munkában vagy, változtatott-e valamit napi rutinodon a koronavírus-járvány miatti korlátozás?

– Húsz éve itthonról dolgozom, eddig se gyakran fordultam elő a tömegben, nem érintenek a vonatkozó rendeletek. Egyedül a hajnali séta szünetel, az is csak a hűvös hajnalok miatt, ha melegszik az idő, újra indul. Az órarendemen se változtat a vírus, négykor kelek, éjfélkor fekszem.

– A Bőség zavara című irodalomtörténeti rovatodból mikor készül el a könyv változat?

– Nem jelent meg, pedig tárgyaltam kiadókkal. Túl nagy darab, a szűkített változat is másfél millió karakter. A kiadók szemmel tartják a politikai szélmozgást, az írók hivatalos megítélését, és az írók helyzete nem kifejezetten stabil manapság. A bőség zavara még mindig az enyém, ma is naponta megkapja a maga egy óráját, ellenőrzöm, kiegészítem, ahol igényli. Ez se változott tíz éve, a neten megtalálta az olvasóközönségét, nem kényszerülök rá, hogy szerkesztőkkel vesződjek. Egyszer kiadom magánkiadásban az olcsó változatot, hogy kötetben is mozgásképes legyen.

– Van készülőben új regényed? Min dolgozol a fentieken túl, mit olvashatunk tőled legközelebb?

– A bolond idők mindig regényt kérnek. Most azt találtam ki, hogy a ragályos körülmények mit művelnek a titkos szerelemmel. A történet egy házasságon kívül született kisfiú, az anyja, és a külön, házasságban élő apa sztorija, akiket a vírus korlátozásai elzárnak egymástól, és interneten keresztül próbálják menteni a menthetőt.

– És a legfontosabb kérdés: hogy vagy? Illetve mint írói, költői, tehát valahol prófétai alkat, látsz-e a világjárványban valamilyen általános vagy konkrét üzenetet?

– Köszönöm kérdésed, remekül. Üzenet nincs. Annyi a hamis próféta, naponta halljuk, hogy prófétai gondolatom sincs. A világot ember üzemelteti, ember teszi tönkre, menti meg. Ha képes. Ha nem, így jártunk.