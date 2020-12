A kórházigazgató részletezte, hogyan fogad új covidosokat a Szent Borbála Kórház

A koronavírus-járvány második hulláma még nagyobb erőfeszítést és munkát követel az egészségügyi dolgozóktól. Ebben a küzdelemben állt helyt a tatabányai Szent Borbála Kórház is. Dr. Lőke János, az intézmény megbízott főigazgatója a Kemma.hu-nak beszélt arról, hogy a kórházban jelenleg hogyan látják el a covidos betegeket.

Amire csak készültek tavasszal, az első hullám idején, az most bekövetkezett a második hullámban. A koronavírussal fertőzöttek száma folyamatosan nő, ezzel a kórházban ellátott betegek száma is megsokszorozódott. Dr. Lőke János, a megyei kórház főigazgatója elmondta, hogy jelenleg közel 160 covid-fertőzöttett és covid-gyanús beteget látnak el. Ehhez azonban át kellett szervezni az osztályok működését.

– Míg az első hullámban elég volt, hogy egyik kisebb épületünket kiürítettük és ott helyeztük el ezeket a pácienseket, most messze nagyobb a létszám annál, amit külső épületekben meg tudnánk oldani – kezdte a főigazgató, aki hozzátette, hogy az átszervezéskor fontos volt, hogy a nem fertőzött betegek ellátása is zavartalan maradjon.

– Több osztálynak egy-egy szárnyán helyezkednek el most a covid-részlegek. Az épületünk szerencsés elrendezésű, mert nemcsak az épület központjában, hanem a szélein is vannak lépcsőházak és liftek. Így meg tudjuk oldani, hogy tiszta és fertőzött útvonalakat külön tudjuk biztosítani – mondta a főorvos. Elmondta azt is, hogy a covid-betegek száma az elmúlt hetekben folyamatosan nőtt. Azt hitték, hogy lassan stagnál a számuk, de most sajnos újabb emelkedés érzékelhető. A főigazgató bízik abban, hogy lassan csökkenni fog a járvány miatt érkező betegek száma és elérjük az úgynevezett platót.

– Amíg valaki csak gyanús a covidra, addig nagyon szigorúan egyedül kell, hogy legyen egy kórteremben, azért, hogy se őt ne fertőzhessék meg, se ő ne fertőzhessen meg senkit. Ez viszont azt is jelenti, hogy egy-egy gyanús beteg egy egész kórtermet lefoglal. Így hiába van összességében kevesebb beteg a kórházban, mégis beteltünk. Emiatt a covidos betegek felvételét országosan koordinálják. Minden intézmény lejelenti, hogy van-e még szabad covid-gyanús helyük, vagy hány covid-beteget tudnak még fogadni. A mentő ezek szerint hozza az ország egész területéről a kórházba a betegeket – magyarázta a főigazgató, aki kitért arra is, hogy mintegy 100 kórházi dolgozó esett ki a munkából covid-megbetegedés miatt, vagy azért mert kontakt.

– A kórházban nagyon szigorúan mindenki betartja a biztonsági előírásokat, de az otthoni fertőzéseket nem tudjuk elkerülni. Ezek a munkatársaim is otthon, a családjuktól kapták el a vírust. Én magam is átestem rajta, az egyik gyermekemtől kaptam el, akinek az iskoláját egy időre be is zárták a betegség miatt – tette hozzá Dr. Lőke János. Hozzátette: a kórház intenzív ellátásban dolgozó több munkatársát is elvezényelték másik intézménybe.

– Az intenzív ellátáson november hónapban 1300 óra túlórával látták el szakdolgozó munkatársaim az osztály munkáját. Ezt hosszú távon így nem lehet fenntartani. Ezért többször is kértük, hogy a más kórházban szolgáló dolgozóinkat vezényeljék vissza. Nagyon reméljük, hogy ez hamarosan megtörténik, ami óriási segítség lenne – mondta a kórház főigazgatója, aki arról is beszélt, hogy hány lélegeztetőgép van a kórházban.

– A normál békeidőben 15 intenzív ágyunk van. Ehhez képest most – nem covidos intenzív ágyaink mellett – covidra 28 ágyat állítottunk készenlétbe és még további 15 ágyat tudunk munkába állítani ha szükséges. A 28 covidos ágyon 17 páciens fekszik, de nem mindegyiküknek volt szüksége lélegeztetésre – árulta el a főorvos.