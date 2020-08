A koppánymonostori alkotó ecsetvonásokkal varázsol lelket a kövekbe

Szeretetkő, barátságkő, virágkő és csakrakő. Jelképekké alakítja át a természet ajándékát Juhászné Prantner Etelka kézműves. A hétköznapokban rendvédelmi feladatokat ellátó hölgy hazaérve lelket varázsol a bézs kövekbe, hogy aztán eszmei értékkel bíró ajándékként adja őket tovább.

Gyermekkorom óta meg-megállok a Duna partján szép, kerek köveket felvenni. A hideg, sima felületet három évvel ezelőtt jutott eszembe vászonként használni – árulta el a kézműves. Azóta az egyedi mintázatú kavicsokból számos alkalomra, így születésnapokra, évfordulókra, ballagásokra és karácsonyokra is készült ajándék.

A pöttyökből kialakuló mintázat, mint például a virágok, a jin-jang szimbólum, a mandalák és fák, egy-egy érzelmet jelképeznek. A formáknak jelentést az alkalom ad, amire adják. Etelka kedves történeteket is őriz a kövekkel kapcsolatban. – Egyszer egy anyuka a kisfia nevében egy óvó néni számára kért tőlem egy kavicsot. Annyit tudtam, hogy a hölgy nagyon szereti a lila színt. Milyen értéket jelképező követ festhetnék a kicsinek? Az óvodában lévő szeretet jutott eszembe először. Így született meg a szeretetkő – mesélte visszaemlékezve Juhászné Prantner Etelka.

Szintén szívmelengető emlékként élte meg azt is, amikor egy óvó néni szeretett volna kedveskedni a ballagó kicsiknek: hirtelen ötlettől vezérelve tizenkilenc ugyanolyan kavicsot szeretett volna, melyek mindegyikén a csoport kabalaállatát, a békát szerette volna viszontlátni. A szerencsekavicsok váratlan rendelésként egyetlen éjszaka alatt készültek, hogy másnap a ballagó óvódások tarisznyáiban lepjék meg a gyerekeket. A kézműves az állatok sorsát is a szívén viseli, aktív tagja több állatvédő csoportnak, a kőfestésbe is belecsempészte a számára fontos témát: létrehozta az állatvédők kövét.

A színes, pöttyös darabokon egy tappancs nyoma, vagy épp egy ló feje tűnik fel. Sokak által kedvelt minta ezen kívül a pontokból összeálló szitakötő, illetve az elefánt is. Minden egyes elkészült festmény egyedi, hiszen minden kavics eltérő formájú és méretű, így a minták mellett a forma is személyre szabott lehet. A szavak nélkül beszélő ajándékokról Juhászné Prantner Etelka elmondta: a kövek egyik felét meghagyja eredeti állapotában, hogy az új tulajdonos is emlékezzen rá: a természet egy darabját tartja a kezében.