Oroszlány új könnyűzenei bandáját Ady költeménye is megihlette

Jónás Szabi és Spisák Péter közös munkája már korábban elkezdődött, de néhány hónappal ezelőtt vetődött fel egy új együttes létrehozásának gondolata. Az OUTRO úttörőnek számít abban a tekintetben, hogy első albumuk dalait egyelőre csak online tudják népszerűsíteni.

Csaknem ezren nézték már meg az OUTRO együttes legelsőként közzétett dalát, a Holnap hősét, mely az egyik legnépszerűbb videómegosztó oldalon elérhető. Az együttes tagjai, Spisák Péter, Jónás Szabolcs és Nagy Antónia Evelin ismertsége és közös munkája már korábbra datálódik, de ezekről beszéljenek inkább ők maguk.

– Ennek a formációnak van egy kis előtörténete. Szabolccsal és Antóniával a Dallamos melódiák című koncertsorozat kapcsán dolgoztunk már együtt, és olyan jól hangzott ez a hármas, hogy nem volt kérdéses a folytatás – árulta el Péter. Hozzátette azt is, hogy jelenleg volt zenekarának dalait rögzítik újra Szabi hangjával, összesen kilencet. Az elkészült alkotásokat minden vasárnap teszik közzé. A közeljövőben pedig megjelentetik a Képbe lépek tehetségkutató versenyre írt főcímdalukat is, majd Ady Endre egyik híres költeményének feldolgozása is hallható lesz.

– A közös munka minden egyes percét nagyon élvezem – hangsúlyozta Szabolcs, aki a munka menetéről is szívesen beszélt. – Otthon feléneklem a dalokat, majd továbbküldöm Petinek, aki hang­stúdiójában keveri a dalokat. Előfordul, hogy órákig beszélünk telefonon, elvégezzük a finomhangolásokat, mert mindketten a tökéletességre törekszünk – mondta Szabi, aki szerint ezek a telefonhívások azok, amik a most kialakult helyzetben még fontosabbá váltak.

Egyikőjük számára sem ismeretlen a művészvilág. Spisák Péter már hatéves korában jól tudta, milyen pálya áll szívéhez közel és azt is, hogy a zene mindig is fontos szerepet tölt majd be az életében. Kezdetben a klasszikus zene világában érezte magát komfortosan egészen 2019-ig, amikor is elkezdett könnyűzenével foglalkozni. Zeneszerzőként, zenetanárként és előadóművészként is letette már névjegyét, rendszeresen koncertezik. Utóbbi időben sokat foglalkozik a hangtechnikával.

Jónás Szabi szerepelt már az Ének Iskolája tehetséggondozó műsorban, játszott A Tanár című sorozat második évadjában, legutóbb pedig a Képbe lépek című tehetségkutató verseny elindítása kapcsán beszélgettünk vele, mint rendezővel. Az oroszlányi fiatal tehetsége és kreativitása több műfajban is megmutatkozott már, énekel, rendez és gyermekszínészként is rendszeresen dolgozik a Vörösmarty Színház, a KaDarka társulat előadásaiban, illetve közreműködik a KaDarKölykök színjátszó csoport színdarabjaiban is.

A névválasztással kapcsolatos kérdésünkre is megkaptuk a választ, amely rövid szakmai egyeztetés után megszületett. Az outro kifejezés – ami a könnyűzenében valaminek a végét jelenti – egyszerre kihangsúlyozza a formáció egyediségét és megismételhetetlenségét.

Végezetül az együttes tagjai – dacára a jelenlegi járványhelyzetnek – nagy terveket szőnek és bíznak abban, hogy legkésőbb ősszel már az első fellépés tapasztalatait oszthatják meg velünk. Addig is, a fizikai korlátok ellenére, serényen végzik munkájukat, és a menedzserük által szervezett koncerteken már fizikálisan is találkozhatnak velük a rajongók.

A közös produkcióról annyit még elöljáróban elárultak a szerzők, hogy nagyon színes lett. Gondolnak itt arra, hogy több téma is megihlette a dalokat. Van, amelyik a szerelemről szól, megjelenik a halál gondolata, de társadalomkritika is tetten érhető a szerzeményekben. A 9 dalt felsorakoztató album néhány hét múlva elérhető lesz az interneten. Jónás Szabi és Spisák Péter már nagyon várja a visszajelzéseket és mindketten bíznak benne, hogy ugyanakkora sikert könyvelhetnek el, mint a legelső produkció debütálásakor.