A komáromiak bepillanthattak a Brigetio Öröksége Látogatóközpontba

A Múzeumok Éjszakája programsorozathoz csatlakozott a Komáromi Klapka György Múzeum is, ennek alkalmából a nagyközönség is felfedezhette a már elkészült, de még nem berendezett Brigetio Öröksége Látogatóközpontot.

Számadó Emese, a múzeum igazgatója és dr. Molnár Attila polgármester vezetésével indult meg szombat délután az első turnus, hogy felfedezzék a leendő múzeumot. A polgármester elmondta, még 2011-ben hirdették meg eladásra a volt mezőgazdasági kombinát épületét, ekkor vásárolta meg az önkormányzat annak érdekében, hogy nehogy a gyerekváros sorsára jusson a frekventált helyen lévő létesítmény.

A látogatóközpont a komáromi múzeumnak ad majd otthont, amely előző helyét már kinőtte, valamint ide „költözik”, az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészeti gyakorlati központja is. Emellett kulturális rendezvényeket is lehet majd itt tartani. Az épületben van rekreációs szoba, installációs raktár, irodák, előadótermek, modern technikával, egyedülálló gépszettel működik.

A polgármester úgy vélte, a szinte teljesen elkészült látogatóközpont Komárom egyik legszebb épülete lett. A nyár második felében a lengyárat is megmutatnák a komáromiaknak, amelyből egy új városközpontot alakítanak majd ki. Kiderült az is, a látogatóközpont átadásra még várni kell, hiszen az egyedülálló, világhírű leletek átköltöztetése nem egyszerű feladat, még több hónapot igénybe vesz. Így csak a jövő év elején nyit meg a múzeum. Körülbelül ekkorra lesz látogatható a Csillag erőd is, ahol a Szépművészeti Múzeum különleges gipszmásolati gyűjteményét helyezik el.

Számadó Emese, a múzeum igazgatója arról beszélt, négy kiállítást rendeztek be vendégeik számára. Először Brigetio kutatástörténetével ismerkedhettek meg Burai László tárlatvezető jóvoltából, majd Számadó Emese a méntelepről tartott rövid előadást. Pokornyi Gábor történész a kastélytörténeti kiállítást mutatta be, de a komáromi értéktárról is sokat megtudhattak a résztvevők.