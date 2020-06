Sátrat állítottak, majd vért is adtak a komáromi hivatásos tűzoltók június 22-én.

Sátrat állítottak, majd vért is adtak a komáromi hivatásos tűzoltók a tegnapi napon. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezetének segített a komáromi hivatásos tűzoltóság a tegnapi, komáromi véradás helyszínének előkészítésében.

A tűzoltók a sátrak felállítását követően egyből be is álltak a sorba, hogy a fizikai munkát kipihenve a véradásban is kivegyék a részüket – olvasható a komarom.katasztrofavedelem.hu oldalon.