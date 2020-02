SNI-s gyerekek családjainak nyújt segítséget a fiatal lányok

Két huszonéves egyetemista lány nem szokványos módját választotta a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek családjának megsegítésére. Kidolgoztak ugyanis egy projektet, amellyel üdülési lehetőséget biztosítanak számukra.

Tatán, a Kék Nefelejcs Egyesület látta vendégül a Kikapcs Alapítvány egyik vezetőjét, Bárdió Lucát. A fiatal lány az egyetemen ismerkedett meg társával, Környei Viktóriával, akivel azonnal megtalálták a közös hangot. Gazdálkodásmenedzsmentet és nemzetközi gazdálkodást tanultak. Tanórai feladat eredményeként vették fel a kapcsolatot szállodákkal. A tanárnak tetszett a kidolgozott projekt, egy kis csoport is alakult a megvalósítására. A két ötletgazda azonban nem volt teljesen elégedett.

Akkor fogalmazódott meg bennük, hogy rászoruló, különlegességgel élő, beteg gyerekekkel, családokkal szeretnének foglalkozni. Tanáruk ötlete volt, hogy kapcsolják össze a szállodaprojektet és a rászoruló családok támogatását. Így született meg az SNI-s gyerekek és családjaik üdültetésének segítésére a Kikapcs.

– Telefonos interjúkat készítettünk számtalan érintettel – meséli Bárdió Luca a tatai találkozó előtt. – Végül körvonalazódott, hogy miként tudjuk összekapcsolni a két projektet.

Két évvel ezelőtt egy szállodával indultak. Akkor kettő, tavaly már húsz családnak segítettek, az idén pedig már ötvennek szeretnének.

– A családok a kedvezményes üdülésen kívül barátokat is szerezhetnek. Ezt segíti a zárt közösségi oldalunk, ahová azokat a családokat vesszük be, akik részt vehetnek az üdüléseinken is.

Szakemberek segítenek

A Kikapcs Alapítvány egyik alapítóját és kuratóriumának elnökét tucatnyi szülő várta Tatán. A Kék Nefelejcs Egyesület és a tatabányai Kék Madár Szülőklub képviselői boldogan hallgatták a huszonhárom éves fiatal lányt, aki részletesen beszámolt az autista gyerekeket nevelő családoknak az üdülési lehetőségekről. A kérdésre, hogy ki, mikor pihent utoljára, a legtöbben nem tudtak válaszolni. Éppen ezért nyújt óriási segítséget az alapítvány az üdülési joggal, és a pihenés alatt szakemberek is segítik a szülőket, hogy legyen idejük a pihenésre.

Bárdió Luca elmondta: tizennégy évesen elveszített egy hozzá közel álló személyt. Akkor határozta el, hogy ha lesz rá módja, segít a rászorulókon, a beteg gyerekeket nevelő családokon. A két fiatal alapító ezen kívül önkénteskedik más alapítványoknál is.

A Kikapcs Alapítvány jóvoltából negyedáron pihenhetnek az ország különböző pontján lévő szállodákban a különlegességgel, főként autizmussal élő gyerekek családjai.

– A motivációs levelet beküldő családokról az üdülés előtt információkat gyűjtünk. Tavaly kettő, az idén már három-négy családot fogunk egyszerre üdültetni. Figyelünk arra is, hogy kiket rakunk össze: rendkívül érzékeny gyermeket nem teszünk egy turnusba olyannal, aki igen hangos, impulzív, hogy ne zavarják egymást. Minden jelentkező családdal előzetesen beszélgetünk és találkozunk személyesen. Bár év közben is kereshetnek minket, de a jelentkezési időszak ősztől karácsonyig tart.

Az üdüléseken kívül azoknak a családoknak, akik felvételt nyertek a Kikapcs-közösségbe, rendszeres összejöveteleket, közösségi programokat is szerveznek. Szerepelt már ezek között csokikészítés, játszóházak, fürdőzés.