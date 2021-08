A kicsik birodalmává varázsolta Lábatlant a kreatív óvódapedagógus

Kecskeméti Éva lábatlani óvodapedagógus az elmúlt hetekben-hónapokban nagyszabású projektet valósított meg: a városban összesen öt helyszínen, illetve a nyergesújfalui teniszpályánál is mozgásfejlődést és mozgáskoordinációt elősegítő ügyességi pályát festett fel a járdákra.

A huszonöt éve óvodapedagógusként dolgozó Kecskeméti Éva fontos szerepet tölt be a település életében, hiszen fociedzőként és tánctanárként is tevékenykedik, nem mellesleg óvónői hivatása miatt is sokan kedvelik és ismerik.

Elmondása szerint minden olyan eszköz, technika vagy kezdeményezés felkelti az érdeklődését, ami a gyermekek fejlődését szolgálhatja. Éppen ezért elhatározta, hogy egy olyan pályával lepi meg a fiatalokat, amely egyszerre nyújt élményt és jó hatással van a mozgáskészségükre.

A járványhelyzet alatt a helyi óvodában készült el a prototípus. Mivel feltételezte, hogy a pandémia miatt lesznek olyan szülők, akik az újranyitás után sem viszik majd azonnal a gyermekeiket az intézménybe, ezért az ő érdekükben kitalálta, hogy Lábatlan összes játszóterén felfesti a pályákat.

– Beszéltem a városgazdával, majd a hivatal is hozzájárult a megvalósításához. A következő lépésként vállaltam, hogy társadalmi munkában, a szabadidőmben elvégzem a festést. Az önkormányzat és több helyi vállalkozó is anyagi segítséget nyújtott az anyagok megvásárlásához – mondta.

Kecskeméti Éva szombatonként és vasárnaponként átlagban napi 6–8 órát szánt a munkára, a Piszkei lakótelepnél például reggel 9-től 21 óráig tevékenykedett. A festés előtt alaposan előkészítette a terepet, ha kellett, csavarhúzóval, drótkefével tisztította meg a felületet, olykor pedig a közfoglalkoztatottak segítettek neki.

– A játékok akrilfestékszóró sprével készültek, bízom benne, hogy néhány évet kibírnak. Több mint száz flakont használtam el, melyeket el fogok vinni a veszélyeshulladék-gyűjtőbe. A festés során alkalmazkodnom kellett az időjárási körülményekhez is, hiszen szélben és esőben nem lehet dolgozni – idézte fel.

A lábatlani óvodapedagógus a sablonok kapcsán elmondta: jó grafikus készségekkel rendelkezik, ezáltal többféle mintát is készített. Nem csak tavirózsát és lábnyomokat, hanem hullámos vonalakat, gombát és pöttyös labdát is felfestett a járdákra. A gyermekeknek az ügyességi pálya teljesítésekor többek között guggolniuk, ugrálniuk és oldalazniuk is kell. A projektnek pozitív visszhangja van: Kecskeméti Éva számtalan gratulációt kapott a helyiektől. Reméli, hogy a pálya teljesítésével, a feladatok gyakorlásával elősegítheti a fiatalok mozgásfejlődését.