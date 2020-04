A kecskédi művház új vezetője humorestet és lekvárfőző tanfolyamot is szervezne

Március elsejétől új vezetője van a kecskédi művelődési háznak, Mester-Horn Edina személyében. A közművelődés lelkes rajongója szeretne humoresteket szervezni, paradicsomfőző tanfolyamot indítani és kávézót vagy cukrászdát üzemeltetni az épületben.

Rögvest mélyvízbe került Mester-Horn Edina, ugyanis a munkába állástól számítva csupán két héten keresztül felügyelhette a művelődési ház programjait. A kialakult járványhelyzet miatt ugyanis az utóbbi időben elmaradtak a rendszeres foglalkozások valamint a civil szervezetek próbái.

A néptáncosoké, a dalárdásoké valamint a Burschen Kapelle tagjai. Mára nem hangos a ház a gyermekzsivajtól és a nyugdíjasklub tagjai sem tartják meg szokásos pilates óráikat. A háromgyermekes anyuka ennek ellenére gyorsan feltalálta magát és próbálja hasznosan tölteni ezt a hirtelen kapott szabadságot.

– Remek idő a tervezgetésre – fogad ezekkel a szavakkal találkozásunkkor az újonnan választott vezető, mikor átlépjük a kulturális központ küszöbét. Alig beszélünk pár mondatot, máris az ötletekre terelődik a téma. – Remélem, hogy júniustól már kinyithatunk. Addig is szeretném véghezvinni néhány ötletemet. Például újabb és modernebb funkciót képzelek a házban eddig büféként üzemelt vendéglátó egységnek. Szeretnék kávézót, esetleg cukrászdát kialakítani, fagyit árusítani – mondja Mester-Horn Edina, aki hozzátette azt is, hogy ezekben a projektekben az önkormányzat erkölcsi támogatására is számít.

Miután az épület külsejéről, a külcsínről esett szó, elérkezünk a tartalomhoz, amiben Edina szintén néhány finomhangolást említ. – Nagyon szép az emeleti színházterem, ami alkalmas arra, hogy humoresteket tartsunk, egészségmegőrző előadásoknak is kiváló teret adna. Azt is el tudom képzelni, hogy felpezs­dül a hagyományőrző vonal is és útjára indíthatok egy lekvár- vagy paradicsomfőző tanfolyamot – árulja el Edina, aki nyomdaipari termékek forgalmazásával és gyártásával foglalkozott.

Ő tervezte például a helyi újságot is, a Kecskédi tükör című havilap egy-két számát. Megtudjuk, Edina lelkes rajongója a közművelődésnek és szülőfalujában, Szárligeten is volt már példa arra, hogy szíves-örömest kivette részét egy-két iskola- vagy óvodabál szervezéséből.

Visszatérve a programokhoz! Tervben van bográcsfőzés a művelődési ház udvarán, aminek különleges hangulatot adhatnak a résztvevők és a régi sváb hagyományok felelevenítése is. A nyárra is készülnek már a programok, persze a járványhelyzetre való tekintettel átalakulóban van sokminden. Szó esik a hagyományos horgásztáborról, a hagyományőrző íjászok továbbra is szívesen segítenek, de dráma- valamint fotóstábor is szerepel az elképzelések között. Edina sajátjának érzi a szelektív hulladékgyűjtés témakörét, szint­úgy a könyvek rendszeres használatát, amit felolvasóklubok és könyvklubok bevezetésével népszerűsítene.