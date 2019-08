A kánikula a tetőfokára hágott, sokan hűsöltek vízparton

A hétfőn tetőző nagy meleg ellen sokan választották a strandokat és tavak partjait, így a megyei vízpartok csordultig teltek a hűsölni vágyókkal.

Nem csillapodott a hétvégi hőség, sőt augusztus 12-én hétfőn érte el a csúcspontját. A másodfokú hőségriadóban a megyeiek a víz közelségét keresve próbálták átvészelni a rekkenő hőséget, így a strandok, tavak partjai dugig teltek a hűsölni vágyókkal.

Tatabányán a Gyémánt Fürdő jelentette sokak számára a felüdülést, ahol nem csak a kellemes víz, hanem Dj Bóli révén fergeteges számok szolgáltatták a felhőtlen hangulatot. A hétköznapokhoz képest ebben a forróságban átlag feletti volt a hétfői látogatók száma. A városban járókelőknek pedig vizet is osztottak a Fő térnél.

Komáromban is a vízpart mellett tették le sokan a voksukat. Rengetegen látogattak ki a városi strandra, de a Duna-partot is sokan választották egy kis lehűlésért. A koppánymonostori városrészben nemrégiben átadott szabadstrandot is sokan avatták fel.

Az Esztergom-Kertváros és Dorog között elterülő Palatinus-tó is nagy népszerűségnek örvendett a forró hétfői napon. A Szent István Strandfürdőben is versenyezni kellett az árnyékos helyekért, hogy a vízből kijőve a fák nyújtotta hűs még tovább tartsa hidegen a felforrósodott testeket.

További részletek a 24 Óra augusztus 13. számában.