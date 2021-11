A Jóbarátok több mint száz mikuláscsomaggal várták a gyerekeket a tatabányai ipari parkban

Szerdán a tatabányai Ho-­Máhr Trans Kft. telephelyén ajándékátadós ünnepségen vettünk részt. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató megajándékozott gyerekeivel – akik gyermekvédelmi gondoskodásban élnek nevelőszülőknél vagy lakásotthonban – a Segítő Jóbarátok és barátaik találkoztak.

A korábbi évekhez hasonlóan most is nagy volt a segítség: csaknem 5 tonna tészta és liszt, több mint száz mikuláscsomag, édességek, vadonatúj játékok és sporteszközök, tisztálkodószerek, gyümölcsök, zöldségek, burgonya és sok más ajándék. Ez mind a Segítő Jóbarátok és Barátaik jóvoltából került szerdán a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató megyei gyermekeihez, akik csaknem háromszázan vannak. Most néhányan jöttek el közülük, de a következő napokban mindegyikükhöz eljuttatják a felajánlott ajándékokat.

– Már hagyományosan, több mint egy évtizede így segítünk nekik. Az év végi ajándékozás mellett folyamatosan juttatunk év közben is adományokat a Szent Ágotás gyerekeknek. A legnagyobb mennyiséget természetesen ilyenkor, az ünnep közeledtével adjuk át. A jótékonysági gála a járványhelyzet miatt tavaly és idén egyaránt elmaradt, de az ajándékozás természetesen nem, hogy a gyermekek és családok karácsonyát ezzel szebbé lehessen tenni – mondja Honosiné Máhr Ágnes, a házigazda, a Ho-Máhr Trans Kft. ügyvezetője, az egyik Segítő Jóbarát. A közösség nem csak karácsonykor aktív, ha segítségnyújtásról van szó.

Először vendégül látták a gyerekeket, majd egy mesebelinek tűnő nagy terembe kísérték őket. A feldíszített karácsonyfa környékén várta a kicsiket a sok névre szóló ajándék. Segítség – Barátság – Szeretet. Ezt a három szót, a Segítő Jóbarátok legfontosabb szavait rajzlapokon lehetett olvasni. Nevelőszülők is jöttek a gyerekekkel.

Ott volt a Ho-Máhr Trans Kft. több dolgozója is, akik sokat segítettek a szervezésben. Honosiné Máhr Ágnes köszöntője után az adományozó cégek, intézmények képviselői köszöntötték a gyerekeket. Az idei ajándékozók: Gyermelyi Zrt. a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezete, a nagyigmándi Harmónia Táncstúdió, a Banai Bóbita Óvoda, a tatai Duende Divat­üzlet, a tatabányai AGC Glass Hungary Kft., a Gelbmann Kft., a Grundfos Magyarország Termelő Kft., a Motor-Classic Zrt. és nem utolsó sorban a házigazdák. Honosi Mihály ügyvezető igazgató szintén házigazdaként megadta a jelet a gyerekeknek, hogy vegyék át ajándékaikat. A boldog „osztozkodás” után bontogatás következett, ahogyan ez történik majd a napokban társaiknál a nevelőszülőknél és a lakásotthonokban, a megye több településén.

Karácsony előtt újabb meglepetés Barta László, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató igazgatója megköszönte a Segítő Jóbarátoknak és Barátaiknak az ajándékokat, ahogyan az előző években is. Érdeklődésünkre elmondta, hogy karácsony előtt egyfajta ismétlés következik, a gyerekek örömére: a szolgáltatótól országszerte mintegy 4000 gyerek kap ajándékot, a megyében is jut mindenkinek. A jelenlévőkkel és a gyerekekkel együtt reméli, hogy jövőre nem maradnak el a nagyobb rendezvények sem, mint amilyen a 2019-es gyermeknap volt Süttőn, a Gelbmann birtokon és a jótékonysági gála Tatabányán, a Vértes Agorájában. – A lisztből és a tésztából bőven marad karácsonyig, és még 2022-re is – tette hozzá a Gyermelyi Zrt.-t képviselő Hancz Gergely.