A jégverés miatt ugyan később, de már leszüretelték az Irsait

A Neszmélyi borvidék egyik gyöngyszeme Dunaszentmiklós, ahol a múlt héten megkezdődött a szüret. Az első szőlőfajta, amelytől szorgos kezek kopasztották meg a tőkéket, az Irsai Olivér volt.

A júliusi jégveréses, viharos időjárás a szőlőt is alaposan megviselte. Ennek a következménye az is, hogy az idei szüret kezdete csúszott, a fürtökön tapasztalható a szürkerothadás, a bogyókban pedig éretlenebb savak jelentkeztek. Ennek dacára hagyományosan az Irsai Olivér szőlőfajta leszedésével kezdődött a szüret a Kősziklás Borászat ültetvényein. A Neszmélyi borvidék egyik ékkövén az Irsai-fürtök már mind le is kerültek a tőkékről, átlagosan 16-os mustfokú a termés.

A Kősziklás dűlő a környék egyik legmagasabb pontja, itt található a hasonló nevű borászat nyolchektárnyi Irsai Olivér fajtájú szőlőültetvénye. A szüret kezdetén hét ágra sütött a nap, aranyló sárgára színezve az érett bogyókat. Eközben az élénk, langymeleg szél – amelyik szinte mindig fúj a dombtetőn – meg-meglibbentette a jégveréstől tépett leveleket, átjárva a foghíjas fürtöket. Mint megtudtuk, ez az időjárás a legjobb gyógyír a szürkerothadás elkerülésére.

A júliusi jégverés és vihar a termés 30–50 százalékát károsította. Leütött fürtök, fürtrészletek, megsértett bogyók jelezték az ítéletidő útját. A sebzett bogyók nagy része már félig-meddig beszáradt, de minden újabb csapadék segítette, hogy felüsse a fejét a szőlő-szürkerothadás.

Százötvenezer palackkal számolnak

A Kősziklás Borászat munkatársai a borvidék lankáin elterülő szőlőikből a területről ismert borok mellett minden évben igyekeznek az adott évjáratokból csak rájuk jellemző, kézműves borokat készíteni. Idén 75 hektárról szüretelik le ilyen „felfogásban” a termést. Ebből a bérelt terület úgy 15 hektár. A hagyományokhoz híven a szőlő egy részét ebben az esztendőben is értékesítik. A feldolgozott szőlőt nagyjából 20 hektár termése adja. Ebből készítenek nemes nedűt. A saját feldolgozású szőlőt – hagyományosan, a feldolgozási kapacitáshoz igazítva – kézzel szüretelik, de ez nem azt jelenti, hogy a géppel betakarított termés ne lenne kifogástalan minőségű. Az idén mintegy 150 ezer üveg bor készítését vették tervbe.

– A közelmúlt esőzéseinek hatására meg is jelent a szürkepenész a szőlőben – jegyezte meg Emmer Szabolcs, a Kősziklás Borászat szőlésze. – Ennek valóban az egyik legjobb ellenszer a jelenlegi száraz, meleg, szeles idő.

Amíg a szakember a termést vizsgálta, a sorok között tizenkét-tizennégy munkás szorgosan szedte műanyagládákba a hegy levének „alapanyagát”. Szabolcs néha azért a fejét is ingatta, főleg, ha egy-egy csúnyán sérült, a jégveréstől mérgeslila vagy fekete bogyókkal teli fürtre bukkant. És pedig volt belőlük bőven. Ám a ládák így is gyorsan teltek, gyűltek. Aztán amikor már mindegyik púpos lett, egy kistraktor pöfögött be a kordonok közé. Az Irsai pedig a platóján landolt, hogy végül a pince mélyén levő darálóban, majd présben fejezze be „szőlőnyi életét”.

– A mennyiségi veszteségen túl a minőségre is rossz hatással volt a jégverés – emelte ki az ismert szőlész. – Mivel a levelekben is kárt tett a vihar, a cukrosodáshoz elengedhetetlen „lombozatmennyiség” is hibádzott. Ezért még a szüret is csúszott, és eközben a bogyókban éretlenebb savak jelentkeztek, jelentkeznek.

Az Irsai Olivér termését időközben már be is gyűjtötték. A soron következő feladatot a rizlingszilváni, a cserszegi fűszeres és a legnagyobb területen termelt királyleányka leszüretelése jelenti. Ha most már optimálisan alakulnak a körülmények, október első felében be is fejeződhet a szüreti munka a Kősziklás Borászat dűlőiben.