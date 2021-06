A jávorkások ballagásától eláll a szavatok: traktorokkal vonultak a városba (Videó, fotók)

A Jávorkások traktoros ballagása öt éves múltra tekinthet vissza. Az egykori lovas felvonulást, „iskolai búcsút” a lóerők „fitogtatása” váltotta fel. Az eseményhez azonban abszolút passzol Tasnádiné Sipos Mariann – az oktatási intézmény igazgatója – kedvenc idézete, miszerint : „A hagyományőrzés nem a hamvak őrzése, hanem a tűz továbbadása.” Mivel az elődöktől örökölt és tanult

a tudást szívesen ülteti át a mai életünkbe az iskola vezetője és minden pedagógusa.

Pénteken reggel már nagy volt a nyüzsgés az intézmény udvarán. Huszonegy erő- és munkagép sorakozott egymás mellett szép sorban, némelyikük pótkocsival felszerelve, hogy a hetven ballagó diák is elférjen a menetben.

– Három eszköz az iskolánké, a többi az itt tanuló gyerekek szüleié, illetve a családi vállalkozásé – jegyezte meg Tasnádiné Sipos Mariann. – A masinákat a diákjaink vezetik, mert mindegyiküknek van jogosítvány és szakmai vizsgája is. Az oktatási intézményből a menet először a Kossuth térre, a polgármesteri hivatal elé hajt, itt szeretnénk megköszönni a város vezetésének is a támogatását.

Aztán, szinte egyszerre bőgtek fel a motorok. A gázolaj semmivel sem összetéveszthető szaga töltötte be a levegőt, majd nekiindult a vidám, gépesített menet szalagokkal, luftballonokkal, virágokkal díszített járműveiken a városháza felé. Itt már várta a diákokat és tanáraikat Michl József polgármester, Purgel Zoltán alpolgármester és dr. Horváth József jegyző társaságában.

Először az igazgató méltatta a várostól kapott segítséget, majd felcsendült a Jávorkások dala. Ezután Hollós Réka a végzősök nevében mondott köszönetet. A hagyomány része volt az is, hogy Szűcs Anett és Monos Viktor egy nemzetiszín szalaggal átkötött, az iskolában sütött kenyérrel, illetve az intézményben készített pálinkával ajándékozta meg a polgármester. Az ünnepség után, a fiatalok ismét nyeregbe pattantak, és az utcákat bejárva búcsúztak Tatától.

Elbúcsúztak

Néhány végzős még ugyan gyakorlaton volt a ballagás idején, de így is öt végzős osztály, hetven tanulója képviselte iskoláját. A felvonuláson 21 traktor parádézott. Köztük volt korszerű Fendt, John Deer és Case, aztán egy kissé éltesebb New Holland, sőt a jó öreg Belorusz is felbukkant. A képzés színvonalát az is bizonyítja, hogy a végzősök között volt, aki Bársonyosról járt ide tanulni, de dunaalmási, tatabányai, mocsai, tarjáni és császári diákja is volt az iskolának.