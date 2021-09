A járvány szuperhősét ábrázoló képet kapott a tatabányai kórház

Nem először hoz ajándékot a tatabányai Szent Borbála Kórházba a Güntner-Tata Kft. Most különleges képeket adott át Schwarczenberger Tamás ügyvezető igazgató az egészségügyi intézmény főigazgatójának, dr. Kanász Gábornak.

Az egy négyzetméteres alkotáson a kisfiú új szuperhőst talált magának – az ápolónőt. A szemétkosárban landolt Superman és Batman. Remélhetően lesz olyan család, ahol el tudják magyarázni a gyerekeknek, hogy miért érdemes váltani. Két kép érkezett szeptember 16-án csütörtökön, az egyiket a főépület aulájában, a másik pedig a Gyermekosztályon került a falra a Güntner szakembereinek segítségével. A harmadik a napokban érkezik meg a tatai kórházba.

– Van egy ilyen nálunk, a gyárban is – mondja Schwarczenberger Tamás. – Ezzel fejezzük ki köszönetünket jól látható módon a kórházakban dolgozóknak áldozatos munkájukért. Az utóbbi másfél év során a mindennapok hősei nevet kapták, de szerintem ahogyan az alkotó, a titokzatos angol Bansky is gondolja – egyértelműen illik rájuk a szuperhős elnevezés is.

A képen kívül nagy dobozokat is hoztak be az aulába az adományozó cég képviselői. Száznegyven doboz 500 milligrammos Béres C vitamint adtak a kórháznak, ami hetven ember napi C-vitamin adagját fedezi egy hónapon át. Dr. Kanász Gábor ezt is megköszönte, ahogyan a képeket, és elmondta, hogy a dolgozók kapják meg.

Végül, de nem utolsó sorban az adományozás krónikájához tartozik, hogy a Güntner-Tata Kft. és a cégcsoporthoz tartozó, szintén a vizek városában működő Coolbridge Kft. együttesen egymillió forinttal támogatja a Tatabányai Intenzív Terápiáért Alapítványt egy új létfontosságú készülék beszerzésében. További konkrétumokról még nem számolunk be, de remélhetően végtelen történetről van szó.