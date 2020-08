A járvány a tanszer vásárlásra is kihatással lehet megyénkben

Közeledik szeptember, ezzel együtt a tanszervásár időszaka. A járványidőszak és a második hullámtól való félelem befolyásolja mindkét szegmenst, a kereskedőket és a szülőket egyaránt.

Egyelőre puhatolóznak a szülők, hol és mihez lehet kedvezőbb áron hozzájutni a tanszerek vásárlásakor. Ez a félelem többnyire elmondható a kereskedőkre is, akik nem mernek az eddigiekhez képest teljes üzemben működni, mert a digitális oktatás bevezetése és az otthon tanulás jócskán átírta az aktuálissá vált rendelések számait. Az egyik tatabányai papír-írószerben azt mondják, az idén kétszer is meggondolják, mit rendeljenek.

Kedvezményes áron kínálnak például hátitáskákat, de még a májusban rendelt példányokból van bőven. Füzetet, tolltartót és ceruzákat folyamatosan töltik, mert mint mondják, ezekre a fogyóeszközökre nagy szükség van. – Mindenből kisebb mennyiséget kértünk, inkább többször rendelünk a folyamatos áruellátás miatt – nyilatkozta Méri Zsuzsanna, az üzlet egyik tulajdonosa. – Kivételt képeznek az extra füzetek, vagyis a mintás, valamint a 3D-s borításúak és a spirál- és a regiszteres füzetek, amiket már a szeptemberi kezdésre megvásárolnak – teszi hozzá.

Méri Zsuzsanna véleménye az, hogy az évek alatt egy dolog biztosan nem változott. 2020-ban is a kisiskolások, közülük is az elsős diákok a legdrágábbak. – Gondoljunk csak bele, hogy ők az a korosztály, akinek mindenből újat kell venni, míg korosabb társaik már használhatják például a tavalyi táskát, füzetet vagy írószert – hangzik a magyarázat. Az idei trendről is kérdeztük a Herlitz bolt egyik tulajdonosát. Megtudtuk, hogy a hercegnős, a pillangós és szívecskés minták továbbra is hódítanak, fiúknál pedig az autós, űrhajós és focis minták mellett újdonságként megjelentek a cápás, a dinoszauruszos és a skorpiós tartozékok. A lányoknál maradt a princess-vonal, azonban a figurákat felváltotta a korona minta.