Értékes nyereményeket ért az előfizetői hűség

Szerdán szerkesztőségünkben gratuláltunk Mozaikkereső játékunk nyerteseinek. A nyereményeket főszerkesztőnk, Takács Zoltán adta át a nyerteseknek.

Az egymillió forint értékű Edenred-kártya szerencsés nyertese Takács Mihály (Tata), a laptopé Kovács Zoltánné (Tatabánya), a robotporszívóé Lődi László (Tata), a robotgépé Németh Zoltán (Ács) lett, míg a wellnesspihenést komáromi olvasónk, Horváth Imre.

Negyven éve előfizetője a 24 Órának Takács Mihály, aki Mozaikkereső játékunk megyei fődíját, az egymillió forint értékű Edenred-kártyát nyerte meg és vette át azt csütörtökön szerkesztőségünkben. Tatai olvasónk elárulta, épp a fiára várt az autóban, amikor telefonon értesítettük szerencséjéről.

– Amikor csak a nevemet olvastuk a 24 Órában, mondtam a családnak, hogy annyi Takács van, nem biztos, hogy én nyertem – mosolyodott el Mihály. Persze nem csak a hűség, hanem az új előfizetés is szerencsét hozhat. Erre jó példaa szintén tatai Lődi Lászlóék esete: robotporszívót nyertek játékunkkal, nem sokkal az után, hogy előfizettek lapunkra.

A laptopot tatabányai olvasónk, Kovács Zoltánné és férje nyerte, míg a robotgépet az ácsi Németh Zoltán. Hozzá igazán jó helyre került a masina: cukrászdájuk van, így egyértelmű, hogy valamilyen süteményt fognak vele először készíteni. Ha már finomságok: a nyereményátadóra érkezett feleségek között hamar szóba kerültek az ételek és a sütés-főzés. Mind egyetértettek abban, hogy Mindmegette mellékletünk is sok remek receptet rejt hétről hétre.

– Egyébként is nagyon elégedettek vagyunk az újsággal. Érdekes cikkek vannak benne, igazán tartalmas, pláne a minden napra jutó mellékletekkel – tette hozzá egyikük.

A laptopra egyébként Lődiék is nagyon vágytak: külföldön élő szerettükkel tarthatták volna így még könnyebben a kapcsolatot, de a robotporszívónak is nagyon örültek, hiszen az önjáró gép megkönnyíti a takarítást. Abban mind egyetértettek: érdemes olvasni is a 24 Órát és részt venni a nyereményjátékain.