Sokan azt szeretnék, ha a Fényes Fürdő melletti területre építené fel a HELL Energy Magyarország Kft. az Öreg-tó partjára tervezett ötcsillagos szállodáját. A Kemma.hu utánajárt a területre vonatkozó építési szabályozásnak.

A közelmúltban jelentette be az Avalon, hogy Tatán, az Öreg-tó partján szeretnék felépíteni új prémium szállodájukat. Az ötcsillagos létesítmény lovarda mellett, azt étteremként hasznosítva, az Eötvös József Gimnázium alatt helyezkedne el.

A közelmúltban a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület írt nyílt levelet Michl Józsefnek, Tata polgármesterének, kifejtve aggályaikat az Öreg-tó partjára tervezett szállodával kapcsolatosan. Oláh András, az egyesület elnöke a levélben azokra a felvetésekre, hogy a Fényest ajánlják fel a befektetőknek, leszögezte, hogy véleményük szerint a fürdő sem lehetne megfelelő helyszíne a beruházásnak, ugyanis „a Fényes Fürdő területére is nagyon kellene vigyázni, mert az ivóvízkincs ma és a jövőben is a legnagyobb értéknek számít. Még akkor is, ha az nem önkormányzati, hanem állami tulajdonban van, hiszen az is közösségi tulajdon….Nem mellesleg a Fényes területe a törvény erejénél fogva védett!” Erre reagálta többek között azt a polgármester, hogy ráadásul „a laktanya lőszerraktárának védőövezetében helyezkedik el nagyrészt” a terület. (A közelmúltban született véleményekről és erről a levélváltásról is korábbi cikkünkben olvashatnak bővebben – a szerk.)

Utánajártunk, mi is ez a védőövezet pontosan. A tatai építésügyi hatóságtól megtudtuk, hogy a lőszerraktár körül három védőövezet van. Egy 200 méteres, egy 500 méteres, és egy 1200 méteres körben. Az egyesek által beruházásra javasolt, a Fényes Fürdő parkolója mögötti zöldterület nagyobb része az 500 méteres körzetbe esik.

A Honvédelmi Minisztérium azonban a védőövezet teljes területére vonatkozóan nem javasolja semmilyen lakóépület, vagy hosszabb emberi tartózkodásra alkalmas épület felállítását. Ez a szigorú honvédelmi szabályozás nem új keletű dolog. Pont ezért van arra szükség, hogy minden, a Fényes Fürdőt érintő fejlesztéssel kapcsolatosan egyeztetnie kell a városnak a Honvédelmi Minisztériummal (HM). Dr. Hende Csaba még 2011-ben, mint honvédelmi miniszter egy ilyen kérelemre adott válaszában leszögezte, hogy nem módosítanak az állásfoglalásukon:

„A Fényes Fürdő területére tervezett fejlesztések (szolgáltatás, szállás, szabadidő, rekreáció stb.) a lőszerraktárban folytatott tevékenységgel nem egyeztethető össze, és biztonsági kockázatot jelentenek a jelzett funkciók vonatkozásában, egyben a lőszerraktár rendeltetésszerű használatát korlátozza. Bár megértem a város fejlesztési törekvéseit, azonban a lőszerraktár kiváltására lehetőséget nem látok, és a területre az említett funkciók telepítését, beépíthetőségének jelenlegi 0,5 százalékról 15–20 százalékra való növelését nem tudom támogatni.”

A Fényes fasoron lenne csak helye

Az önkormányzattól megtudtuk, hogy jelenleg is folyamatban van az érintett terület építési szabályozásának felülvizsgálata. Ezért tavaly újból megkérték a HM állásfoglalását a Fényes Fürdőt érintő fejlesztésekről. Válaszukban a korábbi levelüket erősítették meg. Vagyis ezek alapján, a Fényes Fürdő melletti terület alkalmatlan egy szálloda építésére.

Jelenleg egy olyan nagyobb, összefüggő zöldterület van a Fényes Fürdő közelében, ami alkalmas lehet egy ilyen beruházásra. Ez pedig a Fényes fasoron található Katonai Kollégium mellett elterülő több, mint 12 hektáros önkormányzati terület. A tatai építésügyi hatóság tájékoztatása szerint lakóövezet létesítését ezen a területen sem engedélyezné a HM. Azonban korábbi egyeztetések alapján úgy vélik, hogy üdülőövezet kialakítására lenne mód.