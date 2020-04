A Hilltopnál májustól 50-60 környékbelit alkalmaznának

A szőlészetekben a jelentős gépesítés és gépesítettség ellenére napjainkban is elkel a kézimunka. Így van ez a Hilltop Zrt. ültetvényein is.

A szőlőskertek dűlőiben, a kordonok között ma is akadnak olyan teendők, feladatok, amelyeket nagy odafigyeléssel, precízen kell végrehajtani. Ezt nevezhetjük kézi munkának. A korábban, a tőkék között becsülettel, tisztességgel elvégzett munka pedig a szüretet követően, a hegylevének minőségében köszön vissza. Időrendben haladva az első ez idő tájt végzendő „kézi” feladat a hajtásválogatás vagy fattyazás. A kötözés a hajtásválogatást követő munka. Ilyenkor a hajtásokat a támaszhoz rögzítik. Ezzel a munkával a Hilltop Zrt.-nél már végeztek is, tudtuk meg Kamocsay Ákos főborásztól, aki azt is elmondta, hogy a gyomirtással is megvolnának a szőlészetükben.

A csonkázás vagy a tetejezés műveletét akkor kell végrehajtani, amikor a hajtások a támaszt már annyira túlnőtték, hogy kezdenek visszaborulni. A hónaljazás a nyári rügyekből növekedő hajtások eltávolítása, amelyek a levelek hónaljában jelennek meg. Sok helyen kacsozásként, kacsolásként ismerik. Egyebek mellett az ilyen teendők alkotják az úgynevezett zöldmunkákat, amelyek befolyásolhatják a szőlő termésmennyiségét és minőségét, valamint hozzájárulhatunk a hatékony növényvédelemhez. – Ez utóbbi munkálatok nagyjából két hét múlva, május első napjaiban kezdődhetnek – emelte ki a Kamocsay Ákos. – Ezen túl van egy kisebb területünk, ahol új telepítés előkészítése zajlik, mintegy hét és fél hektáron. A kivágott tőkék helyére Irsai Olivér fajtát ültetünk.

A cég vezetése továbbra is figyeli a munkaerő-kínálatot és a munkaerőpiacot. – A palackozó üzemünkben már felvettünk olyan segítőket, akik egyébként a vendéglátás és a turizmus nehézségei miatt már állástalanok lennének – emelte ki a kiváló borász. – Most, a zöldmunkák közeledtével további ötven-hatvan dolgozó felvételére készülünk. A környékről várjuk azokat a munkavállalókat, akik dolgozni szeretnének és ezzel segíthetünk a megélhetésükben. Nem akarunk „idegeneket” alkalmazni. Elmúlt már az az idő, amikor Ukrajnából vagy Szlovákiából érkeztek szőlőművelő brigádok.