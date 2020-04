A használt autók piacát szinte teljesen befagyasztotta a koronavírus

Március második felében hatalmas visszaesés volt tapasztalható ország- és megyeszerte a használt autók piacán. Az előrejelzések szerint a zuhanás nem áll meg.

A hasznalt­auto.hu honlapon például már a veszélyhelyzet bejelentését követő héten 40 százalékkal visszaesett az érdeklődés. Az is nehezíti a kereskedők dolgát, hogy a jelenlegi szabályozások szerint csakis 10 és 15 óra között tarthatnak nyitva. Az autóikat külföldről beszerzők számára a forint érezhetően gyengült árfolyama jelent komoly veszteséget. Aki euróban vásárolt és most forintban ad el, annak csökken vagy akár el is úszhat a profitja. Több kereskedő még ennek ellenére is akciókkal, árengedményekkel próbálja minimalizálni a veszteségeit, s a csökkenő számú érdeklődők közül vevőket vonzani.

– Teljesen megállt az utóbbi napokban nálunk a használt autók vásárlása – mondja Zsoldos Lajos, a Porsche Tatabánya Das WeltAuto vezetője. – Hasonló híreket hallok a többi környékbeli kereskedésből is. Az emberek bizonytalanok, félnek a jövőtől, ezért se új, se használt gépkocsi vásárlását nem tervezik a közeli jövőben. Sőt, többen is megkerestek azzal, vegyük meg az autójukat, mert így szeretnének pénzhez jutni. Ebben a nehéz helyzetben meg lehet érteni őket: elképzelhető, hogy elvesztették a munkájukat, kell a tartalék. Óriási zuhanásban van az autóipar, nem tudni, meddig tart ez az időszak. Ha tavasz végén, nyár elején elindulnak a nagy autógyárak, az új autók bő két hónap múlva érnek hazánkba, először a nyugati vevők igényeit veszik figyelembe. Emiatt biztos, hogy először a használt autók iránti kereslet éled fel, remélhetően még nyáron.

Megtudtuk, a rendeletek alapján a szerviz működhet, oda jöhetnek az ügyfelek. Elvégzik a garanciális javításokat, felkészítenek a műszaki vizsgára, mint a járványmentes időszakban. Az új- és a használt­autó-kereskedéseket érdemes telefonon hívni vagy előzetesen e-mailen érdeklődni; ügyeletet tartanak. Ehhez kapcsolódik, hogy miként az új autók piacán, a használtakén is még jobban erősödik az online értékesítés szerepe. A kimozdulások számának csökkentése érdekében most különösen ajánlott a kiszemelt járművek előéletének online lekérdezése.

– Fontos, hogy vásárlás kapcsán ne essünk pánikba, az online lekérdezett autókat is érdemes átvizsgáltatni. Lényeges tudnivaló, hogy bár a lejáró műszaki vizsgák a személyes okmányokhoz hasonlóan automatikus hosszabbítást kapnak a veszélyhelyzetet követő 15. napig, a vásárlás és eladás kapcsán adódó bejelentési kötelezettség továbbra is él, az eladóknak nyolc napjuk van, hogy akár online bejelentsék az értékesítést, míg a vásárlóknak tizenöt nap áll rendelkezésére, hogy átírassák a megvásárolt autót, amihez kötelező felelősségbiztosítást is kell kötni, már a vásárlás napján – teszi hozzá Katona Mátyás, a hasznaltauto.hu szakértője.