A gyermekosztály karácsonyát az orvosok és az ápolók tették meghitté Tatabányán

Idén a koronavírus nem teszi lehetővé, hogy a bent fekvő gyerekeket hazaengedjék az ünnepekre, de a nővérek és orvosok biztosítják az ünnepi hangulatot.

A koronavírus a Szent Borbála Kórház gyermekosztályán is rányomta a bélyegét az ünnepi készülődésre. A korábbi évek mennyezetig érő fenyőfája helyett most csak egy kisebbet díszítettek fel az ápolók. Az osztály falait és a nővérpultot ellepő ünnepi díszek, színes gömbök, karácsonyi figurák is sokkal szerényebbek az idén.

Dr. Czelecz Zsuzsannától, a csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főorvosától megtudtuk, hogy a koronavírus miatt sokkal szigorúbbak a higiéniai szabályok az idén, így a díszítést is visszafogottabbra tervezték. Ráadásul idén arra sem lesz lehetőség, hogy a gyerekeket az ünnepek alatti pár napra szabadságra hazaengedjék a családjukhoz.

– Azt tapasztaltuk, hogy a járvány csak kevés gyermeket érint. Ezért szerencsére a gyermekosztályon jelenleg nincsen sok beteg. Tudjuk, hogy egy családnak, főleg egy kisgyereknek mennyire nehéz ha az ünnepeket egymástól távol kell tölteniük. Ezért is bízunk abban, hogy a legtöbb betegünk állapota megengedi, hogy gyógyultan az ünnepekre hazaengedjük őket – magyarázta a főorvos asszony. Hozzátette: szigorúan szabályozva van, hogy ki mehet be az osztályra.

– Ha egy látogató jönne be az osztályra, teljes védőfelszerelésbe kellene öltöznie. Ezért idén erre nem is adunk lehetőséget. Azokhoz a gyerekekhez sem jöhet be az egész családja, akik betegségük miatt kénytelenek az ünnepeket a kórházban tölteni. Azonban arra továbbra is van mód, hogy a kisebb gyerekek, illetve a különleges ápolásra szoruló nagyobbak szülei közül egy személy folyamatosan bent legyen az osztályon. Jelenleg tizenhárom olyan szobánk van, ahol az édesapát, vagy az édesanyát a gyermekével együtt el tudjuk helyezni. Természetesen minden szülőt, gyereket érkezéskor tesztelünk – szögezte le az osztályvezető. Megtudtuk azt is, hogy az osztály dolgozói a járvány alatt is mindent megtesznek, hogy a kórházban maradó gyerekek ünnepét meg­szépítsék.

– Szokássá vált a gyerek­osztályon, hogy minden évben vendéget hívunk, aki egy kis műsorral készül a gyerekeknek. Azonban erre idén nincsen lehetőség. Ezért idén az osztály orvosai és ápolói készültek egy kis ünnepséggel azoknak a gyerekeknek, akik a kórházban töltik a karácsonyt. És az adományoknak köszönhetően mindenkinek jut ajándék a fa alá – magyarázta a főorvos asszony.