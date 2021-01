A Golden Gate híd még a bakancslistán, a Monostori hidat már kipipálta a fotós

Vannak, akik egy jó fotóért az életüket is kockáztatják. Közéjük tartozik Rizsavi Tamás is, aki fényképezőgépével egészen extrém helyeken is megfordult. Hidakra is mászik, többek között a nemrégiben átadott komáromi Monostori hídon is tiszteletét tette.

Rizsavi Tamás elmondta: gyermekkora óta rajong a közlekedésért, a vonatokért, és emiatt kezdett el fényképezni.

– Nagyon sokáig egyszerűen csak kijártam a pályaudvarra és megörökítettem a szerelvényeket. Ennek alapján kaptam kedvet a fotózáshoz, és az elmúlt években elmélyültem benne. A mai napig gyakorlatilag azokat a témákat örökítem meg, melyeket különlegesnek tartok és egyben érdekelnek is engem. Lehet szó akár hidakról, de a vasutat is szeretem – fogalmazott.

A fiatalembertől azt is megtudtuk: korábban elvégzett egy OKJ-s fotótanfolyamot, de azon kívül mindent magától, autodidakta módon tanult meg. Tudását pedig sok esetben egészen extrém helyeken is kamatoztatja.

– Az első néhány évben kizárólag illegális módon jutottunk fel, aztán amikor a Budapesti Közlekedési Központhoz kerültek bizonyos objektumok, akkor kaptam egy-két megkeresést, ahol engedélyek birtokában fotózhattam. Most már törekszem arra, hogy mindenhol megkapjuk a hozzájárulást, de vannak olyan helyek, ahová most is belopakodunk társaimmal. Van egy kisebb társaság, akikkel együtt fedezzük fel a helyeket. Természetesen most is előfordul, hogy különböző okok miatt valahova csak én juthatok el. De ez változó – magyarázta.

A fotós kiemelte: eredetileg az volt a célja, hogy megszerettesse a vasutat az emberekkel, ezt pedig a fényképezés révén érheti el.

– Én is tapasztaltam, hogy a vasútnak korábban rossz volt a megítélése, de szerencsére ez valamennyit változott. Ez volt a fő indok. Aztán láttam, hogy nagy a kereslet rá, egyre többen érdeklődnek az ilyen jellegű fotók iránt, így hát tartalomgyártás lett belőle. Jólesik, hogy ez tetszik másoknak.

Arra a kérdésre, hogy hogyan választja ki a megörökítendő helyszíneket, Rizsavi Tamás úgy válaszolt: előfordul, hogy véletlenszerűen meglát valamit, ahová mindenképpen fel akar jutni, de természetesen vannak olyan bakancslistás helyszínek, melyeket szépen lassan felkeres.

– Ritkán az is előfordul, hogy a követőim ajánlanak helyeket, de a többségük szerepel a listámon. Egyébként így jutottam el egy-egy gyárépülethez, melyre felhívták a figyelmem.

A fotós már a Parlamentet is meghódította

– A feljutást több mint egy évig szerveztem, és bár nehezen, de összejött. Emlékezetes volt, hogy miattunk zárták le egyszer az Erzsébet hidat, de a legextrémebb eset egy bakonyi túrához köthető. Éppen az utolsó vonatot szerettük volna megörökíteni, amikor sötétben, lefagyott, nehezen járható hegyoldalon haladtunk felfelé. Az egyik pillanatban megcsúsztam, és el kellett döntenem, hogy én esek le, vagy a fényképezőgépem. Rossz érzés volt hallani, ahogy széttört a felszerelésem. Nagy nehezen megkerestük a mélyben, és csináltunk egy utolsó képet a gépről és a vonatról.

Mint mesélte, akkor viszont nem volt pénze arra, hogy vegyen egy másikat, és fél évig nem is tudott fényképezni. Akkoriban indította el a Facebook-oldalát, és kezdte el feltölteni az elmúlt évek fotóit. Tamás Facebook-oldalát egyébként mintegy 125 ezren olvassák, és mint mondta, követőivel próbálja tartani a kapcsolatot is.

– Előfordul, hogy tippeket kérnek, érdeklődnek afelől, hogy csatlakozhatnak-e hozzánk. Igyekszem mindenre reagálni. Tamás civilben mozdonyvezetőként dolgozik, mint fogalmazott, a fényképezés és állása is egyformán közel áll a szívéhez, egyiket sem hagyná ott a másik kedvéért. Ha viszont szabadidő, akkor csak a fotózás jöhet szóba.

– Kikapcsol, mindig számos izgalmat és kihívást tartogat. Motivál az is, hogy jobb szeretnék lenni, mint tavaly, és hogy mindig van hová fejlődni. Továbbá a fotózás révén olyan helyekre is eljuthat az ember, amiről nem is gondolta volna. Ami pedig a további elképzeléseket illeti, tervezte, hogy felkeresi a Golden Gate hidat, de a járvány miatt nem jutott el San Franciscóba. Itthon pedig a szegedi dóm tetejére szeretne felmerészkedni.

– Tavaly Hongkongban tíz napig illegális módon jártuk a felhőkarcolókat. Az ott készült felvételeket a The Daily Mail, a The New York Times is lehozta. Van egy csomó tervem, de idő kell a megvalósításukhoz, és sok függ attól is, hogy mit hoz a vírushelyzet. Egyébként Svájcba és Ausztriába nemcsak a szép táj, hanem a vasutak miatt is szoktunk menni. Hihetetlen, hogy milyen helyekre építettek vonalakat, ezek mindig felkeltik az érdeklődésem – magyarázta.

Rizsavi Tamást kifejezetten érdeklik a viharok is, de szívesen készít felvételeket az úgynevezett „kék órában”, többször is megörökítette már az éjszakai látképet, emellett pedig a vasutat, a reklámfotózást sem veti meg. Kapott már megrendeléseket az állami vasúttársaságtól, de dolgozott együtt a BKK-val is. Ha megnézzük a Facebook-oldalát, láthatjuk, hogy rengeteg hídra felmászik, ahonnan különleges szemszögből látható a táj. Saját bevallása szerint gyakorlatilag az összes olyan itthoni híd pillérjén otthagyta a lábnyomát, amelyekre fel lehet mászni. Nemrégiben pedig tiszteletét tette a kora ősszel átadott komáromi Monostori hídon is.

Eleinte idegenkedett tőle, ám végül megszerette a drónozást

Rizsavi Tamás több éve mozdonyvezetőként dolgozik, saját bevallása szerint több vasútvonalon is találkozhatunk vele. Ha úgy hozza az élet, akkor Ceglédre, Győrbe, Kunszentmiklósra, vagy éppen Vácra tartó szerelvényt irányít, a személyvonatok mellett tehervonatokat is vezethet. Véleménye szerint mindegyik munka lehet unalmas, ha nem szereti az ember, így ő például egy irodában nem érezné jól magát.

A fotós azt is elárulta lapunknak, hogy egyre többen felismerik őt az utcán, sőt, előfordult, hogy egy rajongója bekopogott hozzá a mozdonyvezetői fülkébe. A fotós szakmában egyre inkább elterjedt a drónok használata, de Rizsavi Tamás kezdetben kimondottan ellenszenvesnek tartotta ezeket. Aztán az egyik legismertebb gyártóval együttműködést kötött, akik felkérték, hogy próbálja ki annak ellenére, hogy nem szereti. Azt kérték tőle, hogy csináljon felvételeket ott, ahová nem tud felmászni, vagy ha feljut egy-egy építmény tetejére, akkor örökítse meg magát. Végül így szerette meg a drónozást. Rizsavi Tamás természetesen belföldön is szeret fotózni: a hónap végén elmegy csapatával Miskolcra, és Pécs is tervben van.