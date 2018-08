A front elől menekülő családot vonat gázolta el, a túlélő kisbabából 72 évvel később díszpolgár lett

Tóth Károly egész életében másokért tett. Nem csoda, hogy Tárkány díszpolgárává választották. A mai napig aktív, és hamarosan beölti 75. életévét.

Tóth Károly Kolozsváron született 1943. november 22-én. Hivatásos katonaként akkor ott állomásozott az édesapja alakulata, de nem volt még egy esztendős sem, amikor a front közeledése miatt hazamenekült a család. Teherautóval jöttek, s a gépkocsi vezetője Veresegyházánál ráhajtott a sínekre, ahol a vonat elgázolta őket.

Édesanyja a helyszínen meghalt, ő is súlyosan sérült, nagyszülei azt hitték, hogy nem marad meg. Erre azért csaknem 75 évével alaposan rácáfolt. Édesapjuk nem sokáig nevelte egyedül a két fiút, mert megözvegyülése után feleségül vette édesanyjuk nővérét, aki sajátjaiként nevelte fel őket.

Úgy tervezték, hogy Károly veszi át a családi gazdaság irányítását az édesapjától, de 1959-ben Tárkányban is megalakították a termelőszövetkezetet, s nekik is mindenüket be kellett adni a közösbe. Ennek köszönhetően került a fiatalabb fiú az általános után a Bábolnán akkor létrehozott iskolába, ahol baromfitenyésztő lett. Két éven át a szomszédos nagyközségben dolgozott, majd 1964-ben Győrbe ment. Ott egy mezőgazdasági gépeket szerelő üzembe került. Innen vonult be katonának a nyugati határ mellett található Lentibe.

Fiatalon lett a helybeli baromfitelep vezetője

Leszerelése után hazaköltözött, s ő lett a helybéli baromfitelep vezetője. Később a növénytermesztésből is kivette részét, majd 1980-ban megválasztották a termelőszövetkezet elnökhelyettesévé, három esztendővel később pedig, Horváth Károly nyugdíjba vonulása után elnökké. Addigra munka mellett már elvégezte a Jávorka Sándor nevét viselő mezőgazdasági technikumot is Tatán, továbbá jártasságot szerzett a gazdálkodás minden területén, s az irányításban szintén.

Közéleti pályafutása 1966-ban egy falugyűlésen kezdődött, ahol elmondta, hogy szerinte mit s hogyan kellene tenni a község érdekében. Bár néhányan megsértődtek a tőle hallottakon, mások viszont felfigyeltek rá. Hamarosan megválasztották a falu KISZ-titkárának, ebben a pozícióban is sok társadalmi munkát szervezett, s természetesen szórakoztató programokat. Már kétgyerekes családapa volt, amikor nem vállalta újraválasztását.

Igazi meglepetésként érte a díszpolgári cím

Ám nem sokáig maradt csupán magánember. Ahol csak tudott, mindig segített. Ezt ismerte el a képviselő-testület a díszpolgári cím adományozásával. A díjat Mészáros Tamásné polgármester adta át neki 2016. november 25-én, az idősek napján. Nagyon meglepődött, s azt csak utólag hallotta, hogy előzőleg már felesége, két gyermeke és két unokája is tudott az elismerésről, de nem szóltak neki.

Hiába no! Igazi meglepetést csak így lehet szerezni!

Tanácselnök-helyettes is volt

Tóth Károly éveken át volt tanácstag, majd abban az időszakban, amikor Bana, Bábolna és Tárkány együtt alkotott közös tanácsot, 1990-ig ő volt a tanácselnök-helyettes. A rendszerváltás után is sokan biztatták, hogy legyen önkormányzati képviselő, de nem vállalta. Csupán külsős bizottsági tagként segítette az önkormányzat munkáját. Nemcsak ötletekkel, javaslatokkal, hanem anyagilag is. A termelőszövetkezet elnökeként ezt könnyen megtehette. Az általa irányított gazdaságban több mint háromszázan dolgoztak akkoriban. Volt építőbrigádjuk is, melynek tagjai sokat tettek a település fejlődéséért szintén. Nem csupán főnöki utasításra, hanem lakóhelyük szeretetéből fakadóan. A tagság azt is többször megakadályozta, hogy összevonják őket az ászári és a banai téesszel, ami később is jó döntésnek bizonyult, mivel a cég ma is működik. Igaz, nem tsz-ként, hanem kft.-ként.