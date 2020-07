A fiatal szomódi operatőr munkáját is láthatják a Cannes-i Filmfesztiválon

A 23 éves szomódi Barna Máté operatőrként szerepet vállat az Agapé című kisfilm elkészítésében, amely a Cannes-i Filmfesztiválon is látható lesz.

Az igazi világsztároknak és ismert rendezőknek is hatalmas elismerés, ha filmjükkel jelen lehetnek a Cannes-i Filmfesztiválon. Most azonban igazi magyar, sőt megyei érdekeltségű filmet is láthatunk majd a világhírű eseményen az Agapé című film révén, amelynek az operatőri munkálatait egy szomódi fiatalember, Barna Máté végezte.

Máté 23 éves és most júniusban diplomázott a Budapesti Metropolitan Egyetem mozgóképkultúra és média szakán. Nagyjából 10 évvel ezelőtt vette kezdetét az operatőrködés iránti szerelem.

– Az egyik barátommal elkezdtük felvenni és megvágni, ahogy gördeszkázunk. Ekkoriban inkább még a vágás érdekelt, ám mivel később rájöttem, hogy a filmkészítésnek az előkészítési és forgatási fázisait sokkal jobban élvezem, mint az utómunkát, végül az operatőrködésnél kötöttem ki – meséli Máté.

Élete és szenvedélye az operatőrködés

Mint mondja, elképzelni valamit és aztán rengeteg ember közös munkájának gyümölcse nyomán végül megvalósítani azt, igazán szép vállalkozás. Aztán ha ez a valami végül hatást tud gyakorolni egy nézőre, már elmondható, hogy megérte. A fiatal operatőr hatalmas szenvedéllyel mesél munkásságáról, így nem is lehet kérdéses, hogy ez nem csupán egy szimpla hobbi.

– Már 2017-ben, mikor kizárólag erre a szakra adtam be a jelentkezésem eldöntöttem, hogy mindent beleadok és az egész életemet erre teszem fel, szóval számomra ez már semmiképpen sem csak egy hobbi – mondja elszántan Máté, akit már ilyen fiatal kora ellenére sem kerülnek el a sikerek, hiszen két filmmel is rangos eseményeken szerepelhetnek.

Hamar jöttek a sikerek

Az Agapé című filmmel a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválra és a Cannes-i Filmfesztiválra is kijutottak, míg a Tinnitus című rövidfilmmel az Arany Blende elnevezésű versenyre is bekerültek, ahol Magyarország legjobb filmelőzetesei vetélkednek.

– 2019-ben készítettük az Agapé című rövidfilmet, amelyet Beleznai Márk rendezett, Kőváry Dániel vágott és én fényképeztem, főszerepekben pedig Gryllus Dorka és Kenéz Ágoston szerepelt. A filmben Kornél a tizenéves film őrült és Hanna, a kissé elvarázsolt negyvenes egyedülálló nő találkoznak. Aztán pár nap múlva újra találkoznak és lassan ráébrednek, hogy több közös van bennük, mint gondolták. A két, elsőre eltérő személyiség között hasonló múltbeli élményeik miatt – vagy éppen azok ellenére – egy valószínűtlen viszony alakul ki – avat be a filmbe Máté.

Februárban derült ki, hogy bejutott a film a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválra. A fiatal operatőr kiemelte, hogy ez egy hatalmas megtiszteltetés, hiszen ez az ország legnevesebb rövidfimfesztiválja. Igyekeznek a fiatal alkotók első szárnypróbálgatásait beválogatni, hogy ezzel esetleg fellendítsék karrierjüket. Több kategóriában hirdetnek győzteseket, ezeket mind a szakmai zsűri dönti el. A fesztivál eredetileg márciusban lett volna, de a pandémia miatt végül elhalasztották és szeptemberben tartják meg.

Cannes-ben is bemutatják az Agapét

A kisfilm azonban nem csak hazai porondon, hanem a nemzetközi színtéren is nagyot szólt, méghozzá annyira, hogy a Cannes-i Filmfesztiválon is látható lesz.

– Az Agapé-t neveztük a Cannes-i Filmfesztivál Cinéfondation szekciójába, ahová nagy örömünkre majdnem kétezer alkotás közül beválasztották a filmünket. A világ legnevesebb filmfesztiváljának diákfilmes szekciójában szerepelni, ráadásul nem is egy támogatással készült diplomafilmmel, hanem egy költségvetés nélküli vizsgafilmmel elképesztő megtiszteltetés. Elég szürreális élmény mindannyiunknak, még fel sem tudtuk teljesen dolgozni mit jelent ez a jövőre nézve. A fesztivál egyébként májusban lett volna megtartva, ahol ugye mi is jelen lettünk volna, de sajnos a járvány ettől is megfosztott minket. Jelenleg úgy néz ki szeptemberben lesz egy vetítés Cannes-ban, szóval azért van még remény – meséli büszkén Máté.

Az ország legjobb előzetesi között a Tinitussal

Az Arany Blende előzetes versenyre pedig a Tinnitussal jutottak be. Itt a legjobb előzetesek sorsa közönségszavazással dől el, amelyre egészen augusztus 15-ig még bárki szavazhat.

– A Tinnitus egy 33 perces poszt-apokaliptikus világban játszódó sci-fi rövidfilm, amelyet szaktársaimmal együtt egy egyetemi vizsgára készítettünk. A forgatókönyvet és a rendezést is Hász Áron és Honti Arián szaktársaim jegyzik, én pedig mint operatőr vettem részt a projektben. A film cselekménye egy fiatal párról szól, akik egy semmiből megjelenő furcsa hang elől kénytelenek a földalatti hang-tompított óvóhelyükre menekülni. A nő inkább otthont próbál teremteni, míg a férfi megszállottan kutatja a földszíni élet bizonyítékait, az egyre drasztikusabb Tinnitus-viharok között, míg végül a feszültségek a tetőfokra hágnak – mondja a fiatal operatőr.

A szomódi fiú arról is mesélt, hogy jelenleg is több projektnek a részese. Diplomamunkájaként három film fényképezését is elvállalta, azonban ezek közül eddig csak egyet, Kőváry Dániel Diszkó Diktátor című rövidfilmjét sikerült szinte teljesen leforgatni. Máté elmondta, hogy a koronavírusos időszak sem telt munka nélkül, amikor is egy dokumentumfilmet készítettek egy Kádár László nevű idős pesti filmőrültről, aki nagyon nehéz anyagi helyzetbe került az utóbbi időben.

Cél a nagyjátékfilmek

A tehetséges operatőr jövőjével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy rövid távon elsősorban a megkezdett diplomafilm projektjeit szeretné befejezni, hosszabb távon pedig szeretne sokat fejlődni és tanulni, hogy végül nagyjátékfilm operatőrként elhelyezkedhessen a szakmában.