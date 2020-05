A férjek csiszolnak, a dolgozók festenek a szomódi Százszorszép Óvodában

A szomódi Százszorszép Óvodában a járványügyi helyzetben sem állt meg az élet. A dolgozók fertőtlenítenek és játékokat, kerítést festenek.

A kialakult járványhelyzet kivétel nélkül minden oktatási intézmény életét és szokásait felborította, megváltoztatta. Az iskolák digitális távoktatásra álltak át, míg az óvodák és bölcsődék bezárták kapuikat az aprótalpuak előtt. Így sok helyen bizonytalan időre a gyermekek nevelését szolgáló munkák nélkül maradtak az óvodai dogozók. Szomódon, a Százszorszép Óvodában azonban nem állt meg az élet március 17. után sem, erről az ovi megbízott vezetőjével, Hartmann-né Semsei Katalinnal beszélgettünk.

Az intézményvezető elmondta, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzet szokatlan és ismeretlen feladat elé állított mindenkit.

– Kialakítottunk egy olyan beosztást, hogy egyszerre ne találkozzon sok munkatárs. Messenger-csoportot hoztunk létre a dolgozók számára, ahol konferenciabeszélgetéseken és bejegyzésekben tájékoztattam az aktuális és őket érintő változásokról – mondta a kezdetekről a vezető.

Ezt követően lázas munka vette kezdetét az épület falain belül és kívül is, annak érdekében, hogy ha a gyerekek újra oviba jöhetnek, akkor egy megszépült és tiszta épületbe léphessenek be. Megindult a fertőtlenítés, és az udvari játékok körül is akadt tennivaló bőséggel.

– A fertőtlenítés ugyanúgy zajlik, mint a nyári leállásnál. A dajkák a csoportszobai műanyag és fa játékokat lefertőtlenítik, sok esetben beáztatják. A gyermekágyakat lehúzzák, s kimossák az ágyhuzatokat, takarókat, kispárnákat, függönyöket és az összes textíliát. Ezen kívül ablakot és más üvegfelületeket tisztítanak meg és lemossák, lefertőtlenítik az összes bútort is. Felmérettük a tornaszobai beázást, ezen kívül egyeztettünk egy festővel is, aki az egyik csoportszoba mennyezeti festését, illetve az előkészületeket társadalmi munkában el is vállalta – számolt be az épületben zajló munkákról a vezető.

– Régóta esedékes az udvari fajátékok karbantartása, lecsiszolása és lazúrozása is. A csiszolásban három dolgozó férje vette ki a részét, akiknek ezúton is szeretném megköszönni áldozatos munkáját. Ezzel párhuzamban az utcára néző kerítést is szeretnénk széppé varázsolni. A festés előkészületeit szintén az egyik férj tette meg, viszont a kerítés lecsiszolása és festése már a dolgozókra vár – mesélte Katalin.

A rendkívüli helyzetben a dolgozók azonban nem csak az intézmény körül ténykednek, hanem kiveszik szerepüket az idősek segítéséből is.

– Nagyon összetartó csapat a miénk, már nagyon sok mindent átvészeltünk így együtt. Most ebben a vírushelyzetben is megmutatkozik az összeszokottság. Jelenleg az önkormányzattal együttműködve az idősek számára a bevásárlásban és gyógyszerkiváltásban nyújtunk segítséget. A dolgozók kettesével kerültek beosztásra. A polgármesteri hivatalba telefonszámlistát küldtem, így, amikor beérkezik egy hívás egy idős lakostól, a beosztott két embernek szólnak csak a hivatali dolgozók – mondta az óvodavezető.

Azt is megtudtuk, hogy a dajkák közül ketten, Bognár Andrea és Mohai Viktória az önkormányzat révén vásárol anyagokból textilmaszkokat is gyártanak szabadidejükben, amelyeket szintén a település idős lakosai kapnak meg.