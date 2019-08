A bakonyszombathelyi fafaragó a „sátán teremtményeit” neveli alkotás közben

A tehetség előbb-utóbb felszínre tör. Utóbbiak közé tartozik Nyilasi-György Zoltán, aki csaknem negyven­éves korában kezdett el faragni, és azóta sok szépet alkotott. Most is készíti új művét, miközben 14 kecskét nevel.

Nem számít tősgyökeresnek, mert Kisbéren született 1955-ben a 9. hónap 9. napján. Két bátyjával, nővérével, öccsével és húgával együtt ma is valamennyien a Kisbéri járás területén élnek.

A komáromi szakmunkásképzőben lett kőműves, majd több munkahelyen is dolgozott. Még váltókezelőként a vasútnál is, míg 48 évesen rokkantnyugdíjba nem került. Azóta inkább alkot, de nehéz fizikai munkát már nem végez. A faragást 39 évesen kezdte csak el, s azóta sok használati és dísztárgyat is készített. Legutóbb a trianoni emlékkeresztet, amit néhány napja avattak fel lakóhelyén.

Nem sátáni teremtmény, ő a sátán

Nyilasi-György Zoltán elmondta azt is, hogy egy régi mondás szerint a kecske a sátán teremtménye. Szerinte ez nem igaz, mert ő azt állítja, hogy a kecske maga a sátán. Ezt azzal támasztotta alá, hogy képes pár perc alatt szétszedni a kerítést, megugrani a fejés elől, összedönteni a karámot, lebontani a beállónak épített féltetőt, de még nem csak az ólak, hanem a ház tetejére is felmászni. Nem számít, hogy milyen az időjárás, télen-nyáron elvan a szabadban, gyakran még sűrű esőben sem vonul fedett helyre. A művész-gazda úgy vélte, hogy hasonlít az őzre, mivel félénk, de ha a vesztét érzi, akkor azonnal támad. És nemcsak a bakok, de a gidák is, és képesek komoly sérülést okozni.

Előtte és azóta is nap mint nap foglalkozik kecskéivel, melyek száma jelenleg 14. Az elsőt, egy magyar parlagi tincsest 8 éve kapta Csősz István barátjától, a másodikat szintén, aztán vásárolt is, majd jött a szaporulat. Kedvence a három bak közül a legnagyobb, Pocak, akit nagy hasáról neveztek el. Őt és a többieket gyógynövényekkel, illetve a saját maga által kaszált szénával is eteti.

Megelőzhető a ráksejtek burjánzása

Megtudtuk azt is, hogy a kecsketej – az állat által elfogyasztott gyógyfüvek miatt –, rendkívül egészséges. Igaz, fűszeressé is válik, de ezt ő és neje cukorral vagy málnaszörppel szokták semlegesíteni. A tej egyébként leginkább azért jó, mert lúgosítja a szervezetet, s ezzel megelőzhető a rákos sejtek burjánzása. Kiderült az is, hogy 14 kecskéjük ellenére, ők csak ritkán fogyasztják ezeknek az állatoknak a húsát. Többnyire családtagjaik és barátaik számára vágnak, s azt ajánlják nekik, hogy a húst pácolás nélkül – bár úgy is lehet – süssék ki. Előtte viszont alaposan szórják meg sóval és vegetával, így tegyék 2-3 órára a hűtőbe, majd zsír és olaj fele-fele arányában puhítsák.

Mivel nincs elegendő saját földje, így az állattartás veszteséges számára, de úgy megszerette feleségével, Judit asszonnyal együtt a kecskéket, hogy nem adnak túl rajtuk. Már csak azért sem, mert a tőlük kapott tejből nemcsak túrót, de sajtot is csinálnak önmaguk és családtagjaik, meg barátaik számára.