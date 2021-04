A dunaalmási Kőpitét és a tardosi Malom-völgyet is megtisztították az önkéntesek

Eredményesen zárult a Föld napja alkalmából, két külön napra meghirdetett és partnereikkel közösen lebonyolított hulladékgyűjtési akció – közölte a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) a szervezet Facebook-oldalán.

Tájékoztatásuk szerint több önkéntes is jelentkezett a felhívásukra, akikkel közösen több tucat zsákot töltöttek meg a természetben fellelhető, vegyes összetételű szeméttel. A második megmozdulás alkalmával például olyan erdei ösvények mellett tevékenykedtek, ahol igencsak zavaró a szemét látványa. A járványhelyzethez alkalmazkodva nem csoportos, hanem egyéni akciót hirdettek, így a résztvevők meg tudták tartani egymástól az előírt távolságot.

A DINPI tájékoztatása szerint a munka során megtisztították a népszerű kirándulóhelyként számon tartott tardosi Malom-völgyet, majd a patak mentén található lombkoronasétány környezetét is rendezték, és kitértek Sártványpuszta felé is. Az önkéntesek emellett végigjárták a dunaalmási Kőpite túra kör tanösvényt, illetve a pusztamaróti utat a süttői úttól egészen a bajnai útig is és ha már ott voltak, akkor össze is szedték a mások által eldobált hulladékot. A Bikoli mocsárnál, a Vízválasztónál, a Papréti-tó környékén, illetve a pusztamaróti temetőnél tapasztalt állapotok miatt hosszabb időt töltöttek el ezeken a helyszíneken.

Az igazgatóság reméli azt is, hogy egyszer egy olyan korszak köszönt be itthon, amikor is a szemétszedések alkalmával a résztvevők nem találnak semmilyen tájidegen tárgyat a természetben és üres zsákokkal térhetnek majd haza.