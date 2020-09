A dorogi próbaidős őrmester álma, hogy kutyás rendőrként üldözze a környék bűnözőit

Testvérei példáját követve Gyügyei Márk is a rendőri hivatás mellett döntött: a próbaidős őrmester gyakornokként dolgozik a Dorogi Rend­őrkapitányságon. Célja, hogy járőrkutyával közösen teljesíthessen szolgálatot.

Gyügyei Márk már gyermekkorában érdeklődött a rendvédelmi szervek munkája iránt. Fiatalon gyakran testközelből szemlélte a rendőrségi nyílt napokat és saját bevallása szerint azokon az alkalmakon tetszett meg neki igazán a kutyákkal együtt dolgozó rendőrök munkája. Emellett pedig nagy hatással voltak rá testvérei is, hiszen ikerbátyjai egyfajta jó példával szolgáltak számára.

– A Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium rendészeti szakán végeztem, majd felvettek az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumba. Az az első tanév teljesítése után kineveztek próbaidős őrmesternek. Így kerültem nyáron a Dorogi Rend­őrkapitányságra – mondta.

Gyügyei Márk már az első évben jól érezte magát Adyligeten, ahol hihetetlenül összetartó társaságot ismert meg. A tanév lezárását követően került a lakóhelyéhez legközelebbi kapitányságra. Egyáltalán nem bánja, hogy „hazai” környezetben dolgozik, hiszen jó helyismerettel rendelkezik.

– Már az első napok is eseménydúsan teltek, sok tapasztalatot szereztem. Hamar beláttam, rendőrnek lenni kemény munka és idővel hozzászoktam az éjszakai szolgálatokhoz is. Esténként több esemény szokott történni, napnyugta után indul be igazán az élet a környéken – mondta.

A gyakornok legtöbbször ugyanazzal a három-négy kollégájával együtt teljesít szolgálatot, társai mindenben igyekeznek segíteni neki. Tudja, rendőrként magabiztosnak kell lennie, az intézkedés alkalmával fontos a határozott fellépés. Bár fiatal, az igazoltatás során az állampolgárok nem ellenszenvesek, hanem segítőkészek vele szemben. Például már az okmányok elkérése előtt előkészítik az igazolványokat, a szondáztatásnál is partnerek a vezetők. Önálló intézkedési jogosultsága még nincs, de ha a járőrvezetőtől utasítást kap, akkor ugyanazokat a feladatokat láthatja el, mint egy közterületen szolgálatot teljesítő járőr.

– Az iskola kötelező eleme, hogy minden frissen végzett őrmester jogosítvánnyal rendelkezzen. Most járok vezetni, tapasztalt oktatót fogtam ki. Örülök, hogy hozzá kerültem, hiszen mind emberileg, mind szakmailag kiemelkedő személyiség – mondta.

Az iskola elvégzése után Dorogon maradna, ahol a jövőben kutyás rendőrként dolgozna. A legfontosabb számára az, hogy szülei mindenben támogatják és büszkék rá, hogy teljesítette az álmát.