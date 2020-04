A dorogi jógaoktató online óráival teremthetjük meg az otthoni harmóniát

Homoródi Nikoletta ingyenes, online közvetített jógaórákkal segíti a lakosságot, melyek révén bárki megtalálhatja a harmóniát a feszültségekkel teli napokban.

Homoródi Nikoletta egy korábbi sportsérülése alkalmával edzője közvetítésével került kapcsolatba a jógával. Két éve részt is vett egy alaptanfolyamon a budapesti Sivananda jógaközpontban, majd megismerte a hatha és a gerincjógát is. Megtanulta a helyes légzéstechnikát, már nem terheli túl az ízületeit. Az immunrendszere is sokat erősödött, az anyagcseréje helyreállt és szinte teljesen elmúlt a derék-, hát- és nyakfájása.

A koronavírus-járvány előtt Dorogon, illetve a tatabányai Shiva Yoga Studióban is tartott órákat, a megyeszékhelyen oktatók előtt tisztelegve szintén ezt a nevet vette fel a dorogi stúdiója.

– A mostani helyzetben személyesen nem találkozhatunk senkivel. A tatabányai stúdió vezetője jó példával szolgált, azzal, hogy ingyenessé tette az órákat. Én is segíteni szeretnék, így csatlakoztam a kezdeményezéshez – jegyezte meg.

Az ingyenes órákra a Shiva Jóga Dorog Facebook-oldal chatfelületén lehet jelentkezni. Az érdeklődőket felveszi egy zárt csoportba, ahol élő videón keresztül követhetik a mozdulatokat.

– A jóga a jelenlegi helyzetben kifejezetten ajánlott az otthonról dolgozóknak. Testtartás és lelki egyensúly szempontjából is fontosak az órák. Nem vagyok gyógytornász, nem tudok minden problémát kezelni, de a helytelen tartásra, a bezárt mellkasra például a gerincjóga megoldást nyújthat. A kialakult konfliktusokat is könnyebben kezelhetjük – mondta.

A jövőben egy angol nyelvű kurzuson venne részt, melyen indiai mestertől tanulhatna. Célja pedig, hogy otthonában tartson minicsoportoknak órákat.