A dorogi barlangászok is segítenek a súlyos beteg Marci gyógyulásában

Jótékonysági licittel járult hozzá egy huszonhat hónapos agydaganatos kisfiú gyógyulásához a dorogi Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE). A civil szervezet két, a Sátorkőpusztai-barlangba szóló páros vezetett barlangtúrát ajánlott fel. A két utalvány harmincegyezer forintért kelt el.

Bár a BEBTE név hallatán sokan a barlangokban végzett kutatásokra gondoltak, az egyesület már számtalanszor bizonyította, hogy a geomorfológiai képződmények felfedezésén túl a természetvédelem és az önzetlen segítségnyújtás is ugyanolyan fontos számukra. Tavaly több alkalommal gyűjtötték a cigarettacsikkeket a dorogi vasútállomáson, de rendszeresen szedték a szemetet a Kenyérmezői-patak mentén, ősszel pedig a Civilek a Fejlődő Városért Egyesülettel (CFVE) együttműködve facsemetéket ültettek el.

Meglepetésekből azonban sosincs hiány, hiszen a napokban újabb oldalát ismerhettük meg a BEBTE-nek.

Gábor Éva egyesületi titkár elmondta: az egyik közösségi oldalon működik az a csoport, melynek tagjai jótékonysági liciteken keresztül támogatták Marcit, vagyis azt a huszonhat hónapos kisfiút, akinél rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak. A létszám szinte pillanatok alatt megtöbbszöröződött, a csoportnak jelenleg több mint kilencvenezer tagja van.

– Pár hónappal ezelőtt egy ismerősöm által kerültem be a CsodaCsoportba, aki sportfelszereléseket gyűjtött jótékony célra. Néhány ruhaneművel én is kisegítettem őt, talán emiatt gondolta úgy, hogy én is fontosnak tarthatom a hasonló civil kezdeményezéseket – mondta.

Miután meghirdették a Marci gyógykezelésével kapcsolatos akciót, egyre többen döntöttek úgy, hogy valamilyen terméket vagy szolgáltatást felajánlva segítik a kicsit. Természetesen Gábor Éva is árverésre bocsátotta néhány tárgyát, majd tapasztalva azt, hogy milyen sokan szívügyüknek tekintik a gyermek sorsát, úgy gondolta, akár a BEBTE is segíthetne neki. A felvázolt ötletet Lieber Tamás elnök és a tagok is támogatták, így végül két darab páros belépőt ajánlottak fel. A licitek egyenként háromezer forintról indultak – a belépők értéke egyébként háromezer-hatszáz forint – és igencsak meglepődtek azon, hogy 14, illetve 17 ezer forintért keltek el.

– Nagyon sok jószándékú ember van ebben a csoportban. Felemelő érzés volt látni ezt a hatalmas összefogást. A tagok bizonyították, hogy nincsen lehetetlen, hiszen néhány nap alatt összegyűlt a kezeléshez szükséges 30 millió forint – tette hozzá.