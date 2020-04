A dorogi barlangászok szüneteltetik kutatómunkájukat a koronavírus miatt

A vírushelyzet miatt nem fogad látogatókat a Sátorkőpusztai-barlang, sőt még a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) tagjai is szüneteltetik a kutatómunkát. Lieber Tamással az elmúlt időszak történéseiről beszélgettünk.

–Még ha nem is fogadunk nagy tömeget, most nem lenne szerencsés néhány embert a szűk helyre összezárni – jegyezte meg Lieber Tamás, a BEBTE elnöke a különleges helyzettel kapcsolatban.

Igaz, strázsaként valaki mindig ránéz a barlangra és mivel folyamatban van egy méréssorozatuk is, azt is igyekeznek felügyelni.

– Sajnos a barlang végpontján végzett feltáró kutatást –részben a koronavírus, részben kutatásvezető-váltás miatt – is szüneteltetjük. A hetvenes, nyolcvanas években ledepózott törmelékhalmokat két évvel ezelőtt kezdtük el eltávolítani. Eddig több mint tíz köbmétert termeltünk ki – mondta.

A legnagyobb változás a Benedek Endre-terem északkeleti végében zajlott le, ahol az úgynevezett Disznófürdő-ág bejárata előtt egy akna nyílt meg, melyet a közelmúltig tágítottak és mélyítettek. A lyuk egyébként annyira szűk, hogy csak kézzel tudják kiszedni belőle az agyagot.

– A nedves, tapadós anyagból nem csak a kezünkre, a ruházatunkra is bőven jut. A barlangkutatás nem fehér köpenyes laboratóriumi munka. De ez a legkevesebb, a siker érdekében ezt a munkafázist sokunk örömmel bevállalja, mert a frontvonalban lenni a legizgalmasabb dolog. A járat iránya elég egyértelmű, de minden centiméterért meg kell dolgozni. Aztán reméljük, hogy előbb-utóbb nagyobb légteres járatba, szakaszba jutunk – fogalmazott.

Lieber Tamás elmondta, hogy tavaly a barlang felső részében is tevékenykedtek, ahol alaposan kitakarítottak egy oldalágat. Fel is tártak néhány kisebb gömbfülkét, a falak lemosása után pedig nagy felületeket borító kristályos képződmények is előkerültek.

Megtudtuk, hogy egy geofizikai eljárás, az ún. müontomográfos felmérés számos, nagy üregnek tűnő „anomáliát” mutatott ki a felszín közelében. Jó néhány sziklaodú van a barlang fölötti sziklafalban, amelyek megkutatását végzik majd az idei évben. Emellett pedig gondosan ápolják a barlang előterében elültetett gyümölcsfákat, a csemeték néhány éven belül termést is hozhatnak, illetve árnyékot nyújtanak nekik és a látogatóknak. A BEBTE tagjai bíznak benne, hogy az élet belátható időn belül visszatér a normális kerékvágásba és ismét jöhetnek a turisták.