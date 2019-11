A dömösi fiú két dallal készül a szombati élő show-ra

Először széket kapott, majd veszélyzónába került, végül ismét a közönségnek köszönhetően jutott tovább Vanek Andor az X-Faktorban. Szombaton újabb élő show vár rá.

A dömösi fiatal a legutóbbi adásban magyar dalt énekelt el, egészen pontosan Szabó Balázs bandájától a Hétköznapi-t. Vanek Andor a szereplése előtti videós bejátszásban azt mondta, hogy nem volt megelégedve az első élő showban nyújtott produkciójával, és bizony igencsak maga alatt volt, majd sokat segített neki ByeAlex biztatása.

Dallos Bogi szerint jó volt a választás, ugyanakkor az előadásában némi hibát most is felfedezett. Gáspár Laci úgy vélte, hogy az igazi hangját nem kellene ennyire a technikák mögé bújtatnia a dömösi fiatalnak, míg Puskás Peti szerint az énekes szintet lépett. ByeAlex büszke volt mentoráltjára, akit továbbra is a legjobbnak tart.

A dömösi fiatal 3:1 arányban először széket kapott (a Take3 helyére ült le), majd Zdroba Patrik állíttatta fel őt, így Andor ezúttal is a veszélyzónába került. Végül a nézők úgy döntöttek, hogy továbbra is helye van a versenyben, így továbbjutott a legjobb hat közé. Andor elárulta, hogy szombat estére egy magyar és egy angol dallal készül, és bízik benne, hogy sikerül továbbjutnia ezúttal is.