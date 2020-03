A csolnoki alpolgármester már fiatalon is díjnyertes párlatokkal büszkélkedhet

Csolnok Reményi László régóta ambíciót érzett arra, hogy megismerkedjen a pálinkafőzés mesterségével. A mai napig emlékszik a nagypapája által főzött „zugpálinkára” is.

– Finom zöldalma-illatot éreztem, és láttam, valami rotyog a tűzhelyen. Meg is kérdezte, mit főz? Ő azt válaszolta, sampont gyárt, ha pedig nem volt illata, akkor desztillált vizet készített – idézte fel a gyermekkori élményeket, amelyeket csak felnőttként értett meg.

Reményi László véleménye szerint a titokban főzött párlatok köszönőviszonyban sincsenek a ma pálinkának és párlatoknak nevezett portékákkal. Akkoriban a „rézelejét” még csak-csak leválasztották, mert féltek a metil-alkohol okozta súlyos problémáktól, de az elő- és utópárlatból bőven jutott a felfogott párlatba is, melyek teljesen elrontották egy jó pálinka fenséges illatát és ízét.

Tanulva az élményekből, és remélve, hogy lehet jó pálinkát is csinálni, Reményi László beiratkozott a Szent István Egyetem pálinkamester szaktanácsadó szakára, melyet munka mellett, levelezős tanrendben végez. Ez lesz a második diplomája a német nemzetiségi tanító végzettsége után.

Végzős hallgatóként a szakdolgozatát írja, melynek címe: Esztergom régió Dorog kistérség turisztikai fejlesztési lehetőségei, kimondottan a pálinkára, mint attrakcióra vonatkozóan. Véleménye szerint a borászattól eltérően a pálinkafőzést kevesen űzik magas szinten a környéken, ezért hobbifőzőként szeretné erősíteni a felhozatalt. – Minden percét élvezem az egyetemnek. Társaimmal hazánk legkiválóbb főzdéiben jártunk, ahol rengeteg tanácsot kaptunk a prémium pálinkák – vagyis hungarikumok – gyártóitól. Célom, hogy a jövőben saját „brandet” építsek fel – mondta.

Falusi szálláshelyet is kialakít

Reményi Lászlónak a XI. Gyermelyi Pálinka Est volt az első megmérettetése, ahol a tavaly főzött és benevezett párlataival arany, ezüst és bronz minősítést szerzett. A VIII. Sárisápi Térségi Nyílt Pálinka- és Párlatversenyen meggy- és szilvapárlata aranyérmet, míg a szőlő és körte kategóriába benevezett terméke ezüstérmet nyert. A csolnoki alpolgármester elmondta, hogy Leader-pályázat keretében nyert támogatást falusi szálláshely kialakítására. Dédnagyszülei egykori házát alakítja át erre a célra, ahol szívesen várják majd akár az Országos Kéktúrát teljesítő bakancsos turistákat is. Reményi László szeretné, ha a térség nem csak a borairól, hanem pálinkáiról is híres lenne, ezért reméli, hogy vendégei megkóstolhatják majd a vendégházban az általa főzött párlatokat. Emellett élménytrabantozást is kínálna azoknak, akik már csak hallomásból ismerik az egykori NDK-s csodajárgányt. – A Trabanton szállni élvezet élményt szeretné átadni a mai fiataloknak – tette hozzá.