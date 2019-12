A császári fotós tehetség iskolájának adományozta legújabb kiállításának műveit

Az első kiállítása lakóhelyén, Császáron volt, a mostani pedig örökre az iskolájában marad, mert az összes képet az intézménynek adományozta.

Tálos Lilla még nagyon fiatal, de nem először mutatta meg „oroszlánkörmeit”, melyek ismételten hűen tükrözték tehetségét. Néhány napja az iskolájában, a Bánki Donátról elnevezett szakgimnáziumban nyílt meg második önálló kiállítása, de nem szakmai ismereteit mutatta meg – női szabóként fog végezni jövőre –, hanem a fények és az árnyékok, a természeti szépségek iránti fogékonyságával.

Fényképezőgépe használatával, amelynek árát ösztöndíjából rakta össze. Már óvodás korában vágyott egy ilyen masinára, és bármennyire is meglepő, már akkor sem csak az exponálás érdekelte, hanem a fotókészítés teljes menete. Érdeklődése csak megerősödött az évek során, és a szakemberek közül is egyre többen figyeltek fel munkáira.

Első felvételét a császári udvarukon álló almafa virágáról készítette, és a későbbiekben is szívesebben foglalkozott természetfotózással, de idővel portrékat is megörökített, néha eseményeket. Nem titkolta, tartott attól, amikor először kérték fel egy esküvői szertartás és lakodalom dokumentálására, de nagyon örült amikor olyan jól sikerült, hogy mások is elhívták saját lagzijukra. Az első kiállítása egyébként lakóhelyén, Császáron volt, a mostani pedig örökre az iskolájában marad, mert az összes képet az intézménynek adományozta.