A császári borverseny legtöbb nedűje aranyat hozott gazdájának

A Császáron tartott bormustrára a borosgazdák 73 mintával jelentkeztek, amelyek közül 24 arany és 22 ezüst minősítést kapott.

Bormustrát tartottak a hétvégén Császáron. A helyi, nem hivatalos borbarát kör által meghirdetett versenyre ezúttal 73 minta érkezett be, amiből 46 vagy arany, vagy ezüst minősítést kapott.

A magyar fajták ezúttal is szépen szerepeltek: Irsai Olivér, ezerjó, generosa, cserszegi fűszeres is került a legjobbak közé. A zsűrizés után este már a borosgazdák és házastársaik is jelen voltak a díjátadón és a vacsorán, ahol a zsűri elnöke általánosságban értékelte a borokat, majd az oklevelek és a különdíjat kiosztása következett. A vacsora közben mindenki körbekínálta a borát, így meggyőződhettek róla, hogy nem véletlenül kapta a bor az elért minősítést.

– A borversenyen nem helyezések vannak, hanem minősítéseket kapnak a borok. Arany, ezüst, bronz díjat, attól függően, hogy milyenek. Vannak jobb évjáratok, amikor viszonylag sok az arany minősítés, és vannak gyengébbek, amelyik évben alig akad kiváló díjazott. A mostani versenyre 73 borminta érkezett be, amiből 24 arany és 22 ezüst minősítést kapott. Ez jónak számít. A mintán csak a sorszám, a fajta és az évjárat volt rajta, így a zsűri anélkül dönthetett, hogy ismerte volna, ki készítette a bort – magyarázta Szentiványi Jusztin, a borbarát kör vezetője, aki hozzátette, hogy a zsűriben idén csak kettő helyi borász volt, a többiek máshonnan érkeztek, a Sáfrán Pincészetből, a Móri Molnár Borházból és Etéről, a Tatai Pincészetből.

Megtudtuk, hogy már van utánpótlás is, hiszen a borbarát körnek több mint tíz huszonéves is a tagja. Nekik köszönhetően talán újra divatja van a bortermelésnek, de már nem a klasszikus, régebben termelt borokból, hanem új fajtákból.